Ilves saavutas Oberhofi kompaktvõistlusel seitsmenda koha

Kahevõistlus
{{1768643220000 | amCalendar}}
Kristjan Ilves
Kristjan Ilves Autor/allikas: Flawia Krawczyk
Kahevõistlus

Kahevõistleja Kristjan Ilves hüppas end Saksamaal Oberhofis toimuval MK-etapil kompaktvõistlusel üheksandaks ning kerkis suusasõiduga veel kahe koha võrra.

Eestlane sooritas hüppemäel 97-meetrise õhulennu, mille eest teenis 129,8 punkti ja 59 võistleja konkurentsis üheksanda koha. 7,5 kilomeetri pikkusele suusasõidule sai ta liidrist Franz-Josef Rehrlist lähte 36 sekundit hiljem.

Eestlane jõudis juhtgrupist 2,5 kilomeetrit enne lõppu 6,6 sekundi kaugusele, aga siis lükkasid liidrid teise käigu sisse ning Ilves jäi neist maha. Finišijoone ületas ta seitsmendana, kaotust võitjale kogunes 33,6 sekundit. Soomlane Ilkka Herola jäi Ilvesest 1,9 sekundi kaugusele.

98,5-meetrise hüppega 138,8 punkti teeninud ja esimesena rajale läinud Rehrl püüti kärmelt kinni ning juhtgrupp koosnes pärast Ilvese langemist kolmest austerlasest, kahest norralasest ja ühest sakslasest. Lõpuks pälvis võidu norralane Jens Luraas Oftebro, kes edestas austerlast Johannes Lamparterit 1,7 ja venda Einar Luraasi 1,9 sekundiga.

Esimesena jäi pjedestaalilt maha austerlane Stefan Rettenegger (+3,1), sakslane Johannes Rydzek (+10,3) ja Thomas Rettenegger (+15,2) jäid liidritest kaugemale.

Pühapäeval peetakse Oberhofis veel Gunderseni meetodiga võistlus.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

