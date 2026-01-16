X!

Ilves näitas Oberhofis lootustandvat hüpet

Kahevõistlus
Kristjan Ilves
Kristjan Ilves Autor/allikas: Flawia Krawczyk
Kahevõistlus

Kristjan Ilves näitas Oberhofis toimuval kahevõistluse maailmakarikaetapil proovivõistlusel paremuselt kuuendat-seitsmendat sooritust.

Ilves hüppas 93,5 meetrit ja teenis 123,7 punkti nagu ka austerlane Stefan Rettenegger. Proovivõistluse parim oli viimase vend Thomas Rettenegger 103,5 meetri ja 134,1 punktiga.

Proovivõistluse tulemused lähevad kasutusse siis, kui laupäevaks planeeritud kompaktvõistluse hüppevooru ei ole mõnel põhjusel võimalik läbi viia. Pühapäeval on Oberhofis kavas Gunderseni meetodiga võistlus.

Oberhofi maailmakarikaetapp on eelviimane osavõistlus enne Milano Cortina olümpiat. Jaanuari lõpus ja veebruari alguses koguneb maailma kahevõistlejate paremik veel Austria suusakuurordis Seefeldis.

Kahevõistluse MK-sarja juhib hetkel 747 punktiga austerlane Johannes Lamparter, kes proovivõistlusel piirdus paremuselt 11. hüppega. Ilves on 295 silmaga 14.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

kahevõistluse uudised

15:39

Ilves näitas Oberhofis lootustandvat hüpet

14.01

Suurvõistlus võib tuua Tehvandile kauaigatsetud täienduse

11.01

Markvardt: esimesed päevad olid meie jaoks väga pingelised

11.01

Teder: üks kord aastas on MK-sarjas vinge, aga ega meil siia veel asja pole

11.01

Emotsionaalne Ilves: mis jäi siin tegemata, saab äkki olümpial tehtud

11.01

Ilves lõpetas Otepää MK-etapi kuuenda kohaga

11.01

MK-sarja valitsejanna võitis Otepääl ka kolmanda võistluse

10.01

Ilves saavutas teist päeva järjest kaheksanda koha

10.01

Schmid ERR-ile: Otepää etapp on üks hooaja tipphetki

10.01

VIDEO | Vennad Retteneggerid võtsid mõõtu mälumängus

10.01

Hagen teenis Otepääl teise võidu

10.01

Ilves: see oli suuskade peal hüppamine, mitte sõitmine

09.01

Otepääl kukkunud kahevõistleja hooaeg sai läbi

09.01

Ilves: vaja veel natukene võistelda ja siis tuleb hea vorm tagasi

09.01

Ilves oli suusarajal kümnes, aga teenis lõpuks kaheksanda koha

09.01

Tuul ei lubanud naisi hüppama, võit läks norralannale

08.01

Kahevõistluse MK-etappi ohustab tuul, aga suusarada on väga heas seisus

08.01

Ilves oli proovivõistlustel üheksas ja 15.

07.01

Otepää kahevõistluse MK-etapile lisati ka teine eelvõistlus

06.01

Norra treener: Ilvese hüppetrenn Otepääl oli selle hooaja parim

sport.err.ee uudised

16:07

Maaris Meier alustas Portugalis hooaega seitsmenda kohaga

15:39

Ilves näitas Oberhofis lootustandvat hüpet

15:33

VAATA OTSE | Viimastena tulevad EM-i jääle jäätantsijad Uuendatud

15:14

Sesks teeb M-Spordis taas pool hooaega kaasa

15:03

VAATA OTSE | Ruhpoldingis sõidetakse viimane naiste sprint enne olümpiat Uuendatud

14:36

Eestis toimuv noormeeste U-17 EM-finaalturniir ootab vabatahtlikke

14:04

Eesti lumelaudur Laura Anga tegi Šveitsis hooaja parima etteaste

13:50

Gröönimaa sportlased kaaluvad olümpiale jõudes meelsuse avaldamist

13:12

Varikov tuli juunioride karikaetapil viiendaks ja Udam üheksandaks

12:40

Poom viskas taas korralikult punkte, aga ülikooli kehv seeria jätkub

12:17

Inter ja Milan teenisid kolm punkti, Napoli viigistas taas

11:41

Higgins võitis raskest seisust valitsevat maailmameistrit, edasi ka Trump

11:17

Eesti suusahüppaja Andero Kapp piirdus Sapporos eelvõistlusega

10:29

Käsipalli EM-il pandi pall mängu, tiitlikaitsja alustas kindlalt

10:01

Berliinis toimus ajalooline NBA mäng

09:26

TÄNA OTSE | Petrõkina alustab EM-i vabakava liidrikohalt

15.01

Gruusia paar sai hõbeda ja pronksi järel ka kulla Uuendatud

15.01

Asi klubi jäi eurosarja kaheksandikfinaalis kaotusseisu

15.01

Kaldvee – Lill alustasid võiduga koduste konkurentide üle

15.01

Suurepärane esitus tõi Eesti teatemeeskonnale Ruhpoldingist viienda koha Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo