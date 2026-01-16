Ilves näitas Oberhofis lootustandvat hüpet

Ilves hüppas 93,5 meetrit ja teenis 123,7 punkti nagu ka austerlane Stefan Rettenegger. Proovivõistluse parim oli viimase vend Thomas Rettenegger 103,5 meetri ja 134,1 punktiga.

Proovivõistluse tulemused lähevad kasutusse siis, kui laupäevaks planeeritud kompaktvõistluse hüppevooru ei ole mõnel põhjusel võimalik läbi viia. Pühapäeval on Oberhofis kavas Gunderseni meetodiga võistlus.

Oberhofi maailmakarikaetapp on eelviimane osavõistlus enne Milano Cortina olümpiat. Jaanuari lõpus ja veebruari alguses koguneb maailma kahevõistlejate paremik veel Austria suusakuurordis Seefeldis.

Kahevõistluse MK-sarja juhib hetkel 747 punktiga austerlane Johannes Lamparter, kes proovivõistlusel piirdus paremuselt 11. hüppega. Ilves on 295 silmaga 14.