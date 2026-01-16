X!

Maaris Meier alustas Portugalis hooaega seitsmenda kohaga

Maaris Meier
Maaris Meier
Portugalis alanud UCI S2 kategooriaga maastikuratturite mitmepäevasõidu Racenature Albufeira 15-kilomeetrisel eraldistardist sõiduga avaetapil pälvis Maaris Meier eliitnaiste konkurentsis seitsmenda koha.

Päeva parima aja sõitis kodupubliku rõõmuks välja Maia Melissa (Guilhareu MTB Team; 35.31,907), jättes selja taha hollandlanna Lola Bakkeri (KMC Mountainbike Team; +0.23,253) ja inglanna Kim Baptista (Spectra; +2.09,760). Meieril kogunes võitjale kaotust viis minutit ja 8,946 sekundit.

Eestlanna läks rajale teadmata, milline rada täpselt on, ent võttis avapäeva kokku siiski positiivse noodiga. "Oli palju veelompe ja libedaid kive. Läksin starti eesmärgiga teha ühtlane sõit ja tervelt finišisse jõuda, mis õnnestus," ütles Meier.

Mitmepäevasõidul on kavas neli etappi. Reedel ootab võistlejaid ees 21,4-kilomeetrine etapp.

Toimetaja: Anders Nõmm

