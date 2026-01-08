Haaland jõudis ümmarguse tähiseni, aga City sai kolmanda järjestikuse viigi

City võõrustas 21. mänguvooru kohtumises Brightonit ning pääses juhtima 41. minutil, kui 25-aastane norralane 11 meetri pealt realiseeris. 60. minutil suutsid külalised aga Kaoru Mitoma tabamusega viigistada. Seejärel oli mõlemal tiimil veel omajagu võimalusi, kõige parem neist vast 80. minutil Haalandil, aga võiduväravat ei sündinud ja kohtumine lõppes 1:1 viigiga.

Haalandi tabamus oli tema 150. City eest, norralane jõudis selle tähiseni vaid 173 mänguga. Ilusat õhtut varjutas aga lõpptulemus, City jaoks oli see juba kolmas järjestikune viik.

"Me ei tohi [tiitliheitluse] peale mõelda, kui mänge ei võida," ütles peatreener Pep Guardiola. "Tulemus on tulemus. Ma ei usu, et me oleme teinud piisavalt. Mulle meeldib, kuidas mängisime, tegime häid asju, aga me ei löö väravaid. Asi ei ole ühes või teises mängijas, meie eesliin ei realiseeri. See on peamine põhjus, miks me võitusid ei saa."

City jätkab 43 punktiga liigatabelis teisel kohal, sama palju punkte on ka kolmandal real jätkaval Aston Villal, kes mängis võõrsil Crystal Palace'iga välja väravateta viigi. Need kaks tulemust annavad Londoni Arsenalile (48 p) suurepärase võimaluse oma esikohta kindlustada, aga selleks on vaja neljapäeva õhtul vaja alistada neljandal kohal asetsev Liverpool (34 p).

Teised tulemused:

Bournemouth - Tottenham 3:2

Brentford - Sunderland 3:0

Crystal Palace - Aston Villa 0:0

Everton - Wolverhampton 1:1

Fulham - Chelsea 2:1

Burnley - Manchester United 2:2

Newcastle - Leeds 4:3