X!

Haaland jõudis ümmarguse tähiseni, aga City sai kolmanda järjestikuse viigi

Jalgpall
Erling Haaland
Erling Haaland Autor/allikas: SCANPIX/PA
Jalgpall

Norra jalgpalliäss Erling Haaland lõi kolmapäeva õhtul oma 150. värava Manchester City eest, kuid tema koduklubi pidi Inglismaa kõrgliigas kolmandat mängu järjest viigiga leppima.

City võõrustas 21. mänguvooru kohtumises Brightonit ning pääses juhtima 41. minutil, kui 25-aastane norralane 11 meetri pealt realiseeris. 60. minutil suutsid külalised aga Kaoru Mitoma tabamusega viigistada. Seejärel oli mõlemal tiimil veel omajagu võimalusi, kõige parem neist vast 80. minutil Haalandil, aga võiduväravat ei sündinud ja kohtumine lõppes 1:1 viigiga.

Haalandi tabamus oli tema 150. City eest, norralane jõudis selle tähiseni vaid 173 mänguga. Ilusat õhtut varjutas aga lõpptulemus, City jaoks oli see juba kolmas järjestikune viik.

"Me ei tohi [tiitliheitluse] peale mõelda, kui mänge ei võida," ütles peatreener Pep Guardiola. "Tulemus on tulemus. Ma ei usu, et me oleme teinud piisavalt. Mulle meeldib, kuidas mängisime, tegime häid asju, aga me ei löö väravaid. Asi ei ole ühes või teises mängijas, meie eesliin ei realiseeri. See on peamine põhjus, miks me võitusid ei saa."

City jätkab 43 punktiga liigatabelis teisel kohal, sama palju punkte on ka kolmandal real jätkaval Aston Villal, kes mängis võõrsil Crystal Palace'iga välja väravateta viigi. Need kaks tulemust annavad Londoni Arsenalile (48 p) suurepärase võimaluse oma esikohta kindlustada, aga selleks on vaja neljapäeva õhtul vaja alistada neljandal kohal asetsev Liverpool (34 p).

Teised tulemused:
Bournemouth - Tottenham 3:2
Brentford - Sunderland 3:0
Crystal Palace - Aston Villa 0:0
Everton - Wolverhampton 1:1
Fulham - Chelsea 2:1
Burnley - Manchester United 2:2
Newcastle - Leeds 4:3

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

13:37

Backhausi näovigastus võib Heinale taas Bundesligas võimaluse tuua

12:59

Haaland jõudis ümmarguse tähiseni, aga City sai kolmanda järjestikuse viigi

11:07

Barcelona marssis kindla sammuga superkarikafinaali

07.01

Slot fännide kriitikast: raske vastu vaielda

07.01

Saalijalgpalli karikavõistlustel selgusid poolfinaalpaarid

07.01

Tammeka ja Kalju tugevdasid koosseise

07.01

Tiitlikaitsja Elevandiluurannik tagas koha veerandfinaalis

06.01

U-19 jalgpallikoondise peatreenerina jätkab Siim Valtna

06.01

EJL-i jalgpallihalli kunstmuru läbis uuenduskuuri

06.01

Saalijalgpalli EM toimub Lätis, Leedus ja Sloveenias

sport.err.ee uudised

13:50

Giacomel teenis Oberhofis emotsionaalse võidu, Siimer sai jälitussõitu Uuendatud

13:37

Backhausi näovigastus võib Heinale taas Bundesligas võimaluse tuua

13:10

VIDEO | Laskesuusatajad mälestasid Bakkenit südamliku videoga

12:59

Haaland jõudis ümmarguse tähiseni, aga City sai kolmanda järjestikuse viigi

12:27

Eesti Jalgratturite Liit sai uue peasekretäri

11:44

Atlanta täht saadeti mängu ajal teise tiimi, Nuggets alistas Celticsi

11:07

Barcelona marssis kindla sammuga superkarikafinaali

10:31

Tallinna kurlingu MK-etapil osaleb neli olümpia võistkonda

09:58

Vaaks ja Providence mängisid Connecticuti vastu edu maha

09:25

TÄNA OTSE | Eestlannad jahivad kohta jälitussõidus

08:33

HC Panter alustas uut aastat võidukalt

08:04

Kullamäe klubi ei saanud grupi liidrile vastu

07.01

Henry Sildaru pääses Aspenis lõppvõistlusele

07.01

Selver alistas Võru Barruse ja kerkis tabelis kolmandaks

07.01

Otepää kahevõistluse MK-etapile lisati ka teine eelvõistlus

07.01

Tormis Laine ei jõudnud Madonna di Campiglio slaalomis finišisse Uuendatud

07.01

Lissabonist Tartusse tulnud Aru: blokis ässitati mind korralikult

07.01

Suurepäraselt alustanud Cramo kaotas Valmierale, Pärnu ja TalTech võidukad Uuendatud

07.01

ETV spordisaade, 7. jaanuar

07.01

Eesti käsipallikoondis alistas EM-valiksarja eelkvalifikatsioonis Küprose

loetumad

07.01

Naislaskesuusatajate sprindisõit toodi päeva võrra ettepoole

13:50

Giacomel teenis Oberhofis emotsionaalse võidu, Siimer sai jälitussõitu Uuendatud

07.01

Marja-Liisa Müllermann lõpetas sportlaskarjääri

07.01

Otepää kahevõistluse MK-etapile lisati ka teine eelvõistlus

07.01

LeBron: Luka ei pea oma mängu minu pärast muutma

21.02

Spordiülekanded ERR-i kanalites

09:25

TÄNA OTSE | Eestlannad jahivad kohta jälitussõidus

07.01

James ja Doncic viskasid kumbki 30 punkti

07.01

Lategan näitas Dakari rallil võimu, tiitlikaitsja katkestas

07.01

Eesti käsipallikoondis alistas EM-valiksarja eelkvalifikatsioonis Küprose

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo