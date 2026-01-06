X!

FIS-i president hoiatab taliolümpiat liialt uuendamast

Johan Eliasch
Johan Eliasch Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Rahvusvahelise suusaliidu (FIS) president Johan Eliasch hoiatas, et taliolümpiamängude programmi ei tohiks rikkuda liigse eksperimenteerimisega ja tuleks jääda oma põhiväärtuste juurde.

Hiljuti on rahvusvaheline jalgrattaliit avaldanud jõulisemalt soovi lisada tsüklokross talimängude programmi. Tegemist on rattavõistlusega takistustega maastikul ja sageli harrastatakse seda üsna nõudlikes oludes, sealhulgas lumel.

Eliaschi sõnul tuleks aga igasuguste uuendustega piiri hoida. "Nägin videoid jalgratastest, kes slaalomirajal slaalomit teevad," sõnas Eliasch uudisteagentuurile Reuters. "Muidugi, kõike võib välja mõelda, aga ausalt öeldes oleks veesuusatamisel taliolümpiaga rohkem pistmist kui sellel. Vähemalt oleks see libisemine ja suusatamine, eks?"

Eliasch hoiatas, et taliolümpiamängude põhiidentideedist liiga kaugele kaldumine võib pigem sündmuste atraktiivsust vähendada kui vastupidi. "Mis on väga oluline - ja ma olen kogu elu brände ja formaate arendanud -, on see, et kui sa ei ole oma brändile ja brändi identiteedile truu, siis brändi väärtus langeb."

"Me oleme lumi jää. See on isegi olümpiahartas kirjas," rõhutas Eliasch. "Ma ei ütle, et me ei peaks olema avatud kõikidele võimalustele, aga peaksime kõigepealt keskenduma sellele, et meil oleks parimad sportlased spordialade parimate esitustega. Oluline on kvaliteet, mitte kvantiteet. Kvantiteediga taliolümpiamänge ei müü."

Eliasch viitas asjaolule, et kuigi Milano Cortinas võistlevad ka NHL-i hokiprofid, siis on nad eelnevatelt olümpiatelt mitu korda kõrvale jäänud, sest olümpiahuvid ja profiliiga huvid ei kattu. Samuti ei palli näiteks meeste jalgpallis olümpial selle ala parimad.

"Olümpialiikumise jaoks on väga oluline tagada, et meil oleks ekraanil või publikule staadionil nähtaval võimalikult kõrge kvaliteet," ütles ta. "Kõrgem kvaliteet - see tähendab parimaid toimumiskohti, parimat fännikogemust."

"Samuti on ülioluline keskenduda sellele, et me ei oleks asjakohased ainult kaks nädalat iga kahe nädala tagant, vaid kuidas me saame olla olümpiafännidele relevantsed iga päev ja iga nädal."

Milano Cortina olümpiamängud algavad 6. veebruaril. Kavas on 16 erinevat spordiala, nende seas uue tulijana suusamägironimine.

