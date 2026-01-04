X!

Landra: ma ei ole eestlane, aga mul on suur au esindada siinset koondist

Korvpall
Foto: ERR
Korvpall

Tallinnas toimub traditsiooniline Balti mere maade karikaturniir noortekoondistele. Teisel võistluspäeval said U-16 vanuseklassi poisid väärt võidu Soome eakaaslaste üle.

Kui turniiri avapäeval pidi U-16 vanuseklassi koondis tunnistama Rootsi tosinapunktist paremust, siis pühapäeval mängiti 11 punktiga üle Soome, kes alistas laupäeval Läti.

Itaallase Alessio Landra juhendatav U-16 koondis jäi küll avaminutite algedu järel mõneks minutiks kaotusseisu, kuid poolajaks juba juhiti ja teisel poolajal vormistati võit 72:63.

"Au kuulub poistele, kes olid suutelised vaimselt end uuesti koguma," lausus Landra ERR-ile. "Ma arvan, et kõik nägid teistsugust võitluslikkust ja energiat selles mängus. Ma ütleksin, et nad olid täna suurepärased."

Suurima panuse võitu andis kolmik, kellest Kaur Otto Taldrik viskas 16 punkti ja hankis kümme lauapalli, Joonas Voksep lisas 15 ja Tom Laurimaa 14 punkti. Landra sõnul annab taoline turniir hea kogemuse nii talle kui mängijatele, mõeldes suvisele EM-valikturniirile. Rootsi ja Soome kõrval on esmaspäeval võimalus mängida ka Läti eakaaslastega.

"Füüsilises mõttes jääb meil midagi puudu," tunnistas peatreener. "Ma ei räägi suurusest, vaid füüsilisusest. Aga ütleksin eriti tänase järel, et suutsime midagi just vastase sellise füüsilisuse vastu ja olime selles suurepärased."

37-aastane Landra töötab Eestis alates 2020. aastast. Varasemalt oli ta treener Itaalias. Lisaks U-16 peatreeneriks nimetamisele sai sügisel temast ka Eesti meestekoondise abitreener. Meie noortekoondiste peatreeneriks pole poiste poolel varem keegi välismaalt olnud, ehkki Landra tunneb end Eestis juba väga koduselt.

"Nagu alati ütlen, et tunnen selles olukorras isegi suuremat vastutust," ütles Landra. "Ma ei ole eestlane, aga mul on suur au esindada siinset koondist. Võin öelda, et eelmise nädala minilaagris olid poisid väga koostööaltid. Nad on igal juhul valmis, et midagi üheskoos ära teha. See on peamine ja vaatame, mis järgmisena saab."

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

04.01

Landra: ma ei ole eestlane, aga mul on suur au esindada siinset koondist

04.01

Tartu Ülikool pani Keilas teise poolajaga asjad paika

04.01

Browni 50-punktiline esitus tõi Bostonile võidu

04.01

VIDEO | Vaaks korraldas New Yorgis otsustava viskekontserdi

03.01

Saksamaa EM-tiitlini viinud Ibrahimagic kiitis Eesti korvpallitreenereid

03.01

Konontšuk tegi hea mängu, aga Bursaspor kaotas taas

03.01

Hermet siirdub Prantsusmaale: lahkuda ei ole kerge, aga pean proovima

03.01

Hermet vedas oma viimases mängus Kalev/Cramo VEF-i vastu võidule

03.01

Sepa ülikool andis vastasele 68-punktilise koslepi

03.01

Thunder jooksis põhimeesteta mänginud Warriorsist üle

03.01

Olympiakos alistas Panathinaikose, Ataman kirus kohtunikke

02.01

Laane ja Bulgaaria klubi teed läksid lahku

02.01

Teisel poolajal sihiku paika saanud Kullamäe aitas Lietkabelise võidule

02.01

Wembanyama ei pea kuigi kauaks platsi kõrvale jääma

02.01

45 punkti visanud Leonard vedas Clippersi võidule

videod

sport.err.ee uudised

04.01

Mart Seim: paljud ei uskunud minusse, eks endalgi oli väikeseid kahtlusi

04.01

Koondise uus peatreener: kindlasti tuleb muutusi teha kaitsetöös

04.01

Landra: ma ei ole eestlane, aga mul on suur au esindada siinset koondist

04.01

Spordipsühholoog: me ei peaks tundeid nii väga tähtsustama

04.01

Rauno Loit enne kahevõistluse MK-etappi: toome lapsed külma ilma nautima

04.01

ETV spordisaade, 4. jaanuar

04.01

Jürgenson näitas Austrias head kiirust ja tuli viiendaks

04.01

Õed Kaasikud jäid kuu enne olümpiat haigeks

04.01

Tartu Ülikool pani Keilas teise poolajaga asjad paika

04.01

Mets ja Hein ei mahtunud treeningmängus samal ajal väljakule

04.01

MK-etapi eel selgitati Tehvandil Eesti järelkasvu paremad

04.01

Tour de Ski finišis püüdis pilke Venemaa lipp

04.01

Diggins tuli Tour de Ski üldvõitjaks, viimase etapi võitis Simpson-Larsen

04.01

Jaapani suusahüppaja sai Innsbruckis karjääri esimese etapivõidu

04.01

Dakari tiitlikaitsja ralli algas ebaõnnestunult

loetumad

04.01

VIDEO | Vaaks korraldas New Yorgis otsustava viskekontserdi

04.01

Stenshagen võitis Tour de Ski viimase sõidu, Kläbo tegi ajalugu

03.01

Botn ja Lägreid jätavad järgmise MK-etapi vahele

04.01

Tour de Ski finišis püüdis pilke Venemaa lipp

03.01

Hermet vedas oma viimases mängus Kalev/Cramo VEF-i vastu võidule

03.01

Hermet siirdub Prantsusmaale: lahkuda ei ole kerge, aga pean proovima

03.01

Swiatek: naiste tennis ei vajanud Sabalenka ja Kyrgiose mängu

04.01

Schjönning-Larsen tegi Šotimaal debüüdi

02.01

Botn: mina leidsin Bakkeni surnuna

03.01

Soomlanna sai esimese MK-võidu, eestlased ei jõudnud 30 parema sekka

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo