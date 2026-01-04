Kui turniiri avapäeval pidi U-16 vanuseklassi koondis tunnistama Rootsi tosinapunktist paremust, siis pühapäeval mängiti 11 punktiga üle Soome, kes alistas laupäeval Läti.

Itaallase Alessio Landra juhendatav U-16 koondis jäi küll avaminutite algedu järel mõneks minutiks kaotusseisu, kuid poolajaks juba juhiti ja teisel poolajal vormistati võit 72:63.

"Au kuulub poistele, kes olid suutelised vaimselt end uuesti koguma," lausus Landra ERR-ile. "Ma arvan, et kõik nägid teistsugust võitluslikkust ja energiat selles mängus. Ma ütleksin, et nad olid täna suurepärased."

Suurima panuse võitu andis kolmik, kellest Kaur Otto Taldrik viskas 16 punkti ja hankis kümme lauapalli, Joonas Voksep lisas 15 ja Tom Laurimaa 14 punkti. Landra sõnul annab taoline turniir hea kogemuse nii talle kui mängijatele, mõeldes suvisele EM-valikturniirile. Rootsi ja Soome kõrval on esmaspäeval võimalus mängida ka Läti eakaaslastega.

"Füüsilises mõttes jääb meil midagi puudu," tunnistas peatreener. "Ma ei räägi suurusest, vaid füüsilisusest. Aga ütleksin eriti tänase järel, et suutsime midagi just vastase sellise füüsilisuse vastu ja olime selles suurepärased."

37-aastane Landra töötab Eestis alates 2020. aastast. Varasemalt oli ta treener Itaalias. Lisaks U-16 peatreeneriks nimetamisele sai sügisel temast ka Eesti meestekoondise abitreener. Meie noortekoondiste peatreeneriks pole poiste poolel varem keegi välismaalt olnud, ehkki Landra tunneb end Eestis juba väga koduselt.

"Nagu alati ütlen, et tunnen selles olukorras isegi suuremat vastutust," ütles Landra. "Ma ei ole eestlane, aga mul on suur au esindada siinset koondist. Võin öelda, et eelmise nädala minilaagris olid poisid väga koostööaltid. Nad on igal juhul valmis, et midagi üheskoos ära teha. See on peamine ja vaatame, mis järgmisena saab."