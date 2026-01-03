X!

Tšikini mälestusvõistlusel oli rekordarv osalejaid

Kergejõustik
Foto: Kuvatõmmis
Kergejõustik

Tallinna Kalevi kergejõustikukooli eestvedamisel toimus laupäeval 24. korda Aleksander Tšikini auhinnavõistlus.

Võistlused on ennekõike mõeldud noorsportlastele, kuid tihti leiab legendaarse treeneri mälestusvõistlusel väljaspool arvestust osalemas ka juba nimekamaid sportlaseid.

Nii lõid näiteks laupäeval paaril alal kaasa ja tegid hooaja avastardi mitmevõistlejad Risto Lillemets ja Rasmus Roosleht. Neidude U-20 vanuseklassis võidutses 60 meetri jooksus Miia Ott ajaga 7,56 sekundit.

"Mul on hea meel, et Aleksander Tšikini võistlus toimus juba 24. korda ja sel korral on meil rekordarv osalejaid, 323 üle Eesti. Külalisi on ka Lätist. Väga tore, et saame teda endiselt mälestada selle võistluse kaudu," kinnitas ERR-ile Kalevi kergejõustikukooli tegevjuht Mikk Meerents.

"Kes võib-olla ei tea, siis Aleksander Tšikin oli veel 90-aastasena tegevtreener. Selliseid inimesi ei ole palju, kes nii vitaalselt suudavad kaua treeneritööd teha. Mul on hea meel selle võistluse üle ja kõikide nende sportlaste üle, kes siia on täna üle Eesti tulnud kokku," lisas Meerents.

Toimetaja: ERR Sport

