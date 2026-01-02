X!

45 punkti visanud Leonard vedas Clippersi võidule

Korvpall
Kawhi Leonard
Kawhi Leonard Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Korvpalliliigas NBA peeti uue aasta esimesel päeval viis kohtumist, neist viimases alistas Los Angeles Clippers Kawhi Leonardi vedamisel kodus 118:101 Utah Jazzi.

Leonard viskas 45 punkti, neist 20 viimasel veerandajal. Lisaks võttis ta seitse lauapalli ja andis kolm tulemuslikku söötu. James Harden lisas 20 punkti ja andis seitse korvisöötu. Jazzi parim oli Kyle Anderson 22 punkti ja kaheksa lauapalliga.

Detsembris viis järjestikust kaotust saanud Clippers on nüüd võitnud kuus mängu järjest.

Idakonverentsi liider Detroit Pistons jäi aasta esimeses mängus kodus 112:118 alla Miami Heatile. Norman Powell tõi võitjatele 36 punkti, Jamie Jaquez Jr. lisas 19 punkti. Pistonsi resultatiivseim oli Cade Cunningham 31 punktiga.

Tulemused:

Brooklyn – Houston 96:120
Detroit – Miami 112:118
Dallas – Philadelphia 108:123
Sacramento – Boston 106:120
LA Clippers – Utah 118:101

Toimetaja: Maarja Värv

