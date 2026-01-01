Spordiajakirjanike valik: võistkondade seas eelistati kurlingupaari

28. detsembril peeti pidulik gala "Spordiaasta tähed 2025", kus jagati kuldseid Kristjaneid aasta parimatele sportlastele, treeneritele ja võistkondadele. Kolme hääletuse – rahvas, spordiorganisatsioonid ja spordiajakirjanikud – tulemuste liitmisel selgus lõppjärjestus. Eesti Spordiajakirjanike Seltsi (ESAS) hääletusest võttis osa 49 seltsi liiget.

Aasta võistkonna kategoorias andsid ajakirjanikud punkte kaheteistkümnele tiimile. Hääletajad seadsid paremusjärjestusse enda viis eelistust, jagades neile vastavalt viis, neli, kolm, kaks ja ühe punkti.

Ajakirjanike esikoht kuulus veenva edumaaga 200 punkti kogunud kurlingu segapaarile Marie Kaldveele ja Harri Lillele, kes said 2025. aasta segapaaride MM-il neljanda koha ning lunastasid olümpiapääsme.

Teise koha punktid (151 p) kogus Eesti epeenaiskond, kes sai EM-il neljanda ja MM-il kuuenda koha ja võitis aasta lõpus Vancouveri MK-etapi. Kolmanda koha teenis ajakirjanike valikus rallipaar Ott Tänak-Martin Järveoja, kes lõpetasid MM-sarja neljandana.

Hääletusel osalenud ajakirjanikest 25 andis esikoha kurlingupaarile, kümme nägi esimese eelistusena epeenaiskonda. Seitsme ajakirjaniku esimene valik oli neljanda punktisumma (106) kogunud korvpallikoondis, neli ajakirjanikku eelistasid esimese valikuna rallipaari, kaks iluvõimlemise rühmkavakoondist ja üks meeste võrkpallikoondist.

ESAS-i 2025. aasta võistkondade hääletuse tulemused:

1. Kurlingupaar Marie Kaldvee-Harri Lill 200 punkti (25 esikohta)

2. Eesti epeenaiskond 151 punkti (10 esikohta)

3. Rallipaar Ott Tänak-Martin Järveoja 109 punkti (4 esikohta)

---

4. Eesti meeste korvpallikoondis 106 punkti (7 esikohta)

5. Eesti iluvõimlemise rühmkavakoondis 84 punkti (2 esikohta)

6. Eesti meeste võrkpallikoondis 37 punkti (1 esikoht)

7. Rannavollepaar Heleene Hollas-Liisa Remmelg 16 punkti

8. Sulgpallinaiskond 13 punkti

9. Laskesuusameeskond 7 punkti

10. Tallinna FC Flora 5 punkti

11. Eesti U21 bridžikoondis 4 punkti

11. Rallipaar Robert Virves-Jakko Viilo 2 punkti

12. BC Kalev/Cramo 1 punkt

ESAS-i liikmete hääletussedeleid näeb siit: