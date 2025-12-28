X!

Carlsen kindlustas kuuenda kiirmale MM-tiitli

Magnus Carlsen
Magnus Carlsen Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Seshadri Sukumar
Norra malekuulsus Magnus Carlsen pakkus kiirmale MM-i viimasel võistluspäeval häid esitusi ning võitis oma karjääri kuuenda tiitli.

Dohas toimunud MM-i laupäevase võistluspäeva alguses kaks jämedat eksimust teinud Carlsen alistas pühapäeval oma viimaste aastate ühe suurima rivaali Hans Niemanni, võitis kahe päeva peale viis partiid järjest ning vajas otsustavas partiis Anish Giri vastu viiki, mille ta ka 20 käigu järel saavutas.

"Tuleb välja, et viis partiid järjest võita on päris hea strateegia," muigas norralane. "On hea võita. Üldiselt tähendab kiirmale minu jaoks vähem kui välkmale, aga see on hea algus. Mängisin head malet," rääkis Carlsen NRK-le.

Carlsen teenis 13 partiiga 10,5 punkti. Kiirmale MM-kulla on ta varem võitnud ka 2014., 2015., 2019., 2022. ning 2023. aastal. "Tänane oli üsna perfektne päev. Pärast seda, millised olid mu eilsed matšid, on täna ilma draamata võita heaks boonuseks. Tegin avapäeval ühe kehva partii ning eilse päeva alguses olin kahes matšis täiesti audis. Üldiselt olen oma mänguga aga rahul," lisas Norra spordikuulsus.

