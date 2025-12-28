VIDEO | MM-il kaotuse saanud Carlsen lükkas kaamera eemale

Turniiri teisel päeval sai norralane oma esimese kaotuse, jäädes mustadega alla Vladislav Artemjevile ja lahkus seejärel saalist. Talle järgnenud NRK videomehe lükkas Carlsen aga pahaselt eemale.

"Pärast malemängu on Magnus emotsionaalne ja me saame sellest aru," sõnas NRK reporter Hans Solbakken. "Ta ütles, et on iseenda peale pahane, et ta ei võtnud Artemjevi pakutud viiki vastu."

Tegemist on tänavu teise korraga, kus Carlsen ebaõnnestunud partii järel oma frustratsiooni füüsiliselt välja näitab. Pärast kodumaal toimunud turniiril saadud kaotust valitsevalt maailmameistrilt Gukesh Dommarajult prõmmis ta rusikaga lauale.

Rahvusvahelise maleliidu tegevjuhi Emil Sutovsky sõnas uudisteagentuurile Reuters, et Carlsenit karistada ei plaanita, aga kui tema käitumise osas tehakse kaebus, siis vaadatakse juhtum üle.

Aastatel 2013-2023 tavamale maailmameistri positsioonil olnud Carlsen on viiel korral kroonitud ka kiirmale maailmameistriks. Tänavune turniir lõppeb pühapäeval, millele järgneb alates esmaspäevast ka välkmale MM.