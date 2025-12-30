X!

Carlsen täiendas auhinnakappi 20. MM-kullaga

Magnus Carlsen.
Magnus Carlsen. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Norra maleäss Magnus Carlsen krooniti teisipäeval üheksandat korda välkmale maailmameistriks.

Paari päeva eest kiirmales kuuenda MM-tiitli teeninud Carlsen alistas teisipäeval välkmale finaalis nelja tasavägise partii järel usbekk Nodirbek Abdusattorovi 2,5:1,5.

Carlsen tuli välkmales maailmameistriks neljandat aastat järjest. Ühtlasi oli tegu viienda korraga, kui ta võitis samal aastal MM-tiitli nii kiirmales kui ka välkmales.

Ühtekokku on Carlsen võitnud nüüd 20 MM-tiitlit: viis klassikalises males, kuus kiirmales ja üheksa välkmales.

Naiste seas saavutas välkmales kolmanda MM-tiitli Kasahstani esindaja Bibisara Assaubayeva, kes sai finaalis 2,5:1,5 jagu ukrainlannast Anna Muzõtšukist. Ainsa eestlasena võistlustules olnud Margareth Olde sai 74. koha.

Toimetaja: Henrik Laever

29.12

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

