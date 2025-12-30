Carlsen täiendas auhinnakappi 20. MM-kullaga

Paari päeva eest kiirmales kuuenda MM-tiitli teeninud Carlsen alistas teisipäeval välkmale finaalis nelja tasavägise partii järel usbekk Nodirbek Abdusattorovi 2,5:1,5.

Carlsen tuli välkmales maailmameistriks neljandat aastat järjest. Ühtlasi oli tegu viienda korraga, kui ta võitis samal aastal MM-tiitli nii kiirmales kui ka välkmales.

Ühtekokku on Carlsen võitnud nüüd 20 MM-tiitlit: viis klassikalises males, kuus kiirmales ja üheksa välkmales.

Naiste seas saavutas välkmales kolmanda MM-tiitli Kasahstani esindaja Bibisara Assaubayeva, kes sai finaalis 2,5:1,5 jagu ukrainlannast Anna Muzõtšukist. Ainsa eestlasena võistlustules olnud Margareth Olde sai 74. koha.