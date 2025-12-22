Eesti aasta jalgpalluriks valiti Karl Jakob Hein

23-aastane Hein mängis esimesel poolaastal Valladolidi Reali ridades, kelle eest sai tänavu kirja 13 kohtumist Hispaania kõrgliigas. Sügisel liitus ta Saksamaa kõrgliiga klubiga Bremeni Werder, kelle värve on seni kaitsnud kahes kohtumises. Eesti meeste koondist esindas ta 2025. aastal üheksa korda.

"Kindlasti jään aastaga väga rahule, eriti aasta esimese poolega. Mängisin peaaegu kõikides mängudes, vahepeal oli pisike vigastuspaus, aga sellegipoolest kogunes kuhjaga mänge," rääkis Hein ERR-ile.

"Eesti koondise värava kaitsmine on vastutusrohke, kuid ma hea meelega võtan selle vastutuse, et koondist aidata ja loodetavasti hakata tulevikus suuri tegusid tegema ka koondisega. See on minu jaoks suurim au," lisas Hein.

Traditsiooniliselt selgitati parim meesjalgpallur välja Eesti Jalgpalliajakirjanike Klubi (EJAK) ja Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) ringküsitluses. Nii EJAK-i kui ka EJL-i poolt osales küsitluses 41 inimest ehk kokku 82 hääletajat, kes nimetasid oma esikolmiku.

Heina võit oli kindel, sest ta teenis 214 punkti ja 61 esikohta. Teise koha saavutas Maksim Paskotši 121 punktiga (11 esikohta) ja kolmanda koha sai Mattias Käit 80 punktiga (4 esikohta).

Aasta naisjalgpallur – Siret Räämet

Aasta parimaks naisjalgpalluriks nimetati Eesti koondise ja Austria kõrgliigaklubi kaitsja Siret Räämet. Ta edestas esikolmikusse jõudnud Vlada Kubassovat ja Katarina Elisabeth Käpat.

25-aastane Räämet osales tänavu kõigis naiste koondise 11 kohtumises, kandes kaptenipaela ning viibides neis kõigis väljakul 90 minutit. Aasta alguses sõlmis kaitsja oma esimese välislepingu, liitudes Austria kõrgliigaklubiga Linzi LASK. Kindel kaitseliini tugitala on ta olnud ka klubis, tehes kaasa kõigis eelmise hooaja kohtumistes ning teenides täismängud – seda edukat seeriat jätkab ta ka käimasoleval hooajal. Lisaks on ta Austria klubi särgis löönud kolm väravat.

Siret Räämet. Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee

Aasta meesjuunior – Patrik Kristal

Aasta meesjuuniori auhinna pälvis esmakordselt 18-aastane Patrik Kristal. Nii Kristal kui ka Marten-Chris Paalberg kogusid võrdselt 26 punkti, kuid Kristalile tõi võidu see, et ta teenis hääletajatelt ühe esikoha enam kui Paalberg. Kolmanda koha saavutas Rommi Siht.

Kristal mängib igapäevaselt Saksamaal FC Kölni duubelmeeskonnas ning käis tänavu väljakul seitsmes meeste koondise kohtumises.

Aasta naisjuunior – Katarina Elisabeth Käpa

Aasta naisjuunioriks nimetati 19-aastane Katarina Elisabeth Käpa. Tema järel mahtusid esikolmikusse veel Karola Purgats ja Lisandra Rannasto.

Käpal on naiste rahvuskoondises kirjas 10 mängu. Debüüdi tegi ta möödunud aasta lõpus Kosovo vastu ning ülejäänud üheksa täismängu kogus ta tänavu. Tallinna FC Flora ridades neljakordseks Eesti meistriks kroonitud Käpa alustas aastat rohevalgetega, kellega võitis nii Superkarika kui ka karikafinaali. Augustis sõlmis ta oma esimese välislepingu ja liitus Poola esiliigaklubiga Konin Medyk, kelle eest pääses väljakule juba esimesel kuul.

Aasta treener – Konstantin Vassiljev

Albert Vollrati nimelise aasta treeneri auhinna võitis Konstantin Vassiljev, kes vedas oma debüüthooajal Tallinna FC Flora Eesti meistriks.