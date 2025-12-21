Koondise peatreener Toni Meijel loodab näha olümpial nelja Eesti ujujat

Eesti ujumiskoondise peatreener Toni Meijel tõdeb, et viimasel ajal saab tema valdkond jõulukingid kätte juba detsembri alguses, kui toimuvad lühirajaujumise Euroopa meistrivõistlused. Pikem siht on aga seatud 2028. aasta Los Angelese olümpiale, kuhu ta loodab jõuda nelja Eesti ujujaga.

Hea töö koondise ja õpilase Ralf Tribuntsoviga EM-il. Kindlasti lähete sel laineharjal järgmisesse aastasse?

Absoluutselt. Eesti ujumisel on tulnud viimastel aastatel jõulukingid juba detsembri alguses. Oleme väga rahul ja loodetavasti suudame edu kanda üle pikale rajale.

Mis on edu taga? Olete innustanud paljusid. Harrastajate arv aina tõuseb.

Mul on rõõm, et ei tõuse mitte ainult väikeste laste näol, kes leiavad tee ujumise juurde, vaid ka täiskasvanud inimesed, kes on valinud endale harrastamiseks ujumise - nende arv kasvab ka jõudsalt.

Üle 19 600 harrastaja. Olete aastaga üle 600 harrastaja juurde võitnud endale.

Me ise loodamet, kasvame kiiremini, aga kindlasti paneb oma piirid taristu. Meil on Eestis vähe ujulaid.

Eriti 50 meetri ujulaid.

50 meetri ujulaid on eriti vähe just.

Spordiregister annab 63 ujulat. Treenerid teevad järelikult head tööd, kui suudavad sellistes oludes leida tippsportlasi ja neid innustada. Ujumise pluss on kindlasti ka see, et on väga erineva põlvkonna treenerid.

Meil on väga häid treenereid. Neid, kes on saanud soola ja vilet juba pikemat aega ja on ka täitsa noori, kes värske pilguga neid asju vaatavad ja suudavad juba päris häid tulemusi teha. Kas või Eneli enda näitel. Henry [Hein] on täitsa esimeses nooruses treener, aga juba nii suurepärased tulemused. Andis väga küpse ja ette valmistatud sportlase üle Ameerika süsteemi, kus temast vormitakse edasi loodetavasti maailmameister ja maailmarekordiomanik.

Kui Eneli on ainsa küpsev talent, kes jahib maailmarekordit, siis Ralf vanuses 31 võttis kuldmedali. Kindlasti innustab teisi ka sellise come-back'iga.

Ralfi üks unistusi ongi, et ta oma looga hoiab inimesi kaua spordi juures. Mitte ainult ujumise, vaid ka teiste alade juures. Innustab come-back'e tegema. Ma arvan, et see on kogu maailmas probleem, et sel hetkel, kui lõpetab gümnaasiumi ja pead valima, kas ülikool või edasi sporti teha, siis väga paljud loobuvad või teevad väiksema koormusega edasi. Siis see hääbub ära, aga Ralfi näol on ehedalt näha, et edukaid come-back'e võib teha.

Mida koondise peatreenerina oled seadnud järgmiseks suureks sihiks? Millest unistad?

Nagu kõik suured spordialad, mõtleme olümpiatsüklite kaupa. Los Angeles 2028. Minu hinnangul võiks saada sinna rohkem sportlasi kui oli Pariisis. Pariisis oli meil kaks ujujat. Ma ise loodan, et suudame selle numbri viia neljani. Aga kõik need vahepeatused, mis teel sinna ehk järgmine olulisem peatus on Pariisi EM augustis. Praegu on kõik pilgud ja plaanid sinnapoole suunatud.

Harrastajate arv aastate kaupa:

2021: 16 332 (9020 meest, 7312 naist)

2022: 16 461 (9070 meest, 7391 naist)

2023: 17 584 (9490 meest, 8084 naist)

2024: 18 508 (10 014 meest, 8494 naist)

2025: 19 629 (10 367 meest, 9262 naist)