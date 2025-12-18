X!

Chukavin tuli esimest korda Eesti meistriks

Male
Kirill Chukavin
Kirill Chukavin Autor/allikas: Eesti Maleliit
Male

Eesti meistriks klassikalise male avatud klassis ehk sisuliselt meeste konkurentsis tuli Kirill Chukavin, kes alistas finaalis suurmeisster Meelis Kanepi 1,5:0,5.

Paul Kerese malemajas toimunud ürituse finaali esimeses partiis jäi Chukavin valgetega peale. Teine partii, kus tulevasel meistril olid kasutada mustad malendid, lõppes viigiga.

Oma esimese meistritiitli võitnud Chukavini ja teiseks tulnud Kanepi järel sai kolmanda koha Ilja Siroš, kes oli 1,5:0,5 parem Nikita Rõtšagovist.

Poolfinaalides oli Kanep lisapartiide abil üle Sirošist 2,5:1,5 ja Chukavin alistas Rõtšagovi 1,5:0,5. Tiitlikaitsja ja suurmeister Aleksandr Volodin kaotas veerandfinaalis Rõtšagovile 0,5:1,5.

Naiste turniiri võitis Margareth Olde ehk mõlemad esikohad läksid Tallinna Malekooli esindajatele.

Tänavused Eesti meistrivõistlused peeti olümpiasüsteemis, kus kaotaja langeb välja. Avatud turniiri ja naiste turniiri auhinnafond oli kokku 7500 eurot.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

16:37

Regina Ermits tegi MK-sarjas jälle hea etteaste Uuendatud

16:16

Chukavin tuli esimest korda Eesti meistriks

15:51

Kaks väravat visanud Aho aitas Hurricanesi viienda järjestikuse võiduni

15:21

Tribuntsovi kullale aitas kaasa ka sportvõimlemisega tegelemine

15:07

KooKoo kaotas Rooba endisele koduklubile

14:40

Ilves tegi Ramsaus proovivõistlusel korraliku hüppe

14:14

Haigestunud Kelly Sildaru jätab USA MK-etapi vahele

13:42

Hermet hooaja algusest: ma ei ole harjunud Kalev/Cramos nii palju kaotama

13:16

PSG lisas auhinnakappi veel ühe karika

12:41

Darta Zunte loodab Milano Cortinas teha Eesti spordiajalugu

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

17.12

Legia mängis Meistrite liigas maha 23-punktilise eduseisu ja kukkus välja

17.12

Välbe ja Gaim jõudsid IBU karikaetapil finišisse, soomlased teised

16:37

Regina Ermits tegi MK-sarjas jälle hea etteaste Uuendatud

17.12

Eesti teatenelik sai IBU karikasarjas võitjalt ringiga sisse

17.12

Veesaar püstitas North Carolina võidumängus punktirekordi

17.12

NBA langetab Seattle'i ja Las Vegase tuleviku kohta otsuse järgmisel aastal

17.12

Autoralli MM-sarjaga liitub 2027. aastast uus võistkond

17.12

EOK premeeris värskeid Euroopa meistreid Jefimovat ja Tribuntsovi

17.12

Suurorul oli hea päev, aga Raieste koduklubi alistas Sopoti

08:09

Kristin Lätt proovib kätt kommentaatorina

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo