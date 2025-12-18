Chukavin tuli esimest korda Eesti meistriks

Eesti meistriks klassikalise male avatud klassis ehk sisuliselt meeste konkurentsis tuli Kirill Chukavin, kes alistas finaalis suurmeisster Meelis Kanepi 1,5:0,5.

Paul Kerese malemajas toimunud ürituse finaali esimeses partiis jäi Chukavin valgetega peale. Teine partii, kus tulevasel meistril olid kasutada mustad malendid, lõppes viigiga.

Oma esimese meistritiitli võitnud Chukavini ja teiseks tulnud Kanepi järel sai kolmanda koha Ilja Siroš, kes oli 1,5:0,5 parem Nikita Rõtšagovist.

Poolfinaalides oli Kanep lisapartiide abil üle Sirošist 2,5:1,5 ja Chukavin alistas Rõtšagovi 1,5:0,5. Tiitlikaitsja ja suurmeister Aleksandr Volodin kaotas veerandfinaalis Rõtšagovile 0,5:1,5.

Naiste turniiri võitis Margareth Olde ehk mõlemad esikohad läksid Tallinna Malekooli esindajatele.

Tänavused Eesti meistrivõistlused peeti olümpiasüsteemis, kus kaotaja langeb välja. Avatud turniiri ja naiste turniiri auhinnafond oli kokku 7500 eurot.