X!

Margareth Olde kaitses Eesti malemeistri tiitlit

Male
Foto: ERR
Male

Margareth Olde võitis Tallinnas kuus päeva väldanud male Eesti meistrivõistlused naistele.

Tallinnas Paul Kerese malemajas toimunud klassikalise male Eesti meistrivõistluste finaalturniirile pääses kaheksa naist.

Kuuepäevase turniiri finaali jõudsid tiitlikaitsja, 25-aastane Margareth Olde ja 19-aastane Sofia Blokhin. Peale jäi kogenum Olde, kes alistas Blokhini 4:3 ja kaitses edukat tiitlit.

Võiduga kaasnes 850-eurone preemia ja koht järgmise aasta maleolümpia koondisesse.

Tänavu naiste Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali võitnud Mai Narva lendas turneele Indiasse ja koduste konkurentidega laua taha ei istunud.

Mai ema Regina Narva võitis aga pronksiduellis Grete Oldet.

Toimetaja: Siim Boikov

