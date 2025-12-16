Euroopa meister Kuldkepp startis Belgias tänu kihlveole tiimibossiga

Nädalavahetusel peeti Belgias Hannutis cyclo-cross'i võistlus, kuhu oli oodatud starti ka valitsev N35–39 klassi Euroopa meister Kristi Kuldkepp. Naiste konkurentsis pälvis eestlanna kaheksanda koha.

Kuldkepp tegi aasta viimase stardi Belgias, kuna Baloise klubi omanik Roland Lefevre esitas talle väljakutse rattad joonele ajada ja seda just Hannutis, kuna seal oli korraldajaks nende klubi massöör, vahendab EJL.ee.

"Kuna mind on juba viimased kolm aastat sinna kutsutud, siis otsustasin nüüd väljakutse vastu võtta," ütles Kuldkepp. "Roland on varem olnud kõva cyclo-cross'i sõitja ning viimasel paaril aastal teinud kaasa Belgias amatööride cyclo-cross'i sarjas."

"Seejuures on ta oma vanuseklassis ka mitu korda kolme parema sekka end sõitnud. Hannuti võistluseks tegi ta eriti hoolega trenni ja kaotas isegi neli kilogrammi. Ta ütles mulle enne starti, et tema kõige suurem motivaator oli mulle ära tegemine."

2023. aasta veebruaris Baloise naiskonnaga liitunud Kuldkepp küll pingutas, kuid paraku lõppes tema võistlus tehniliste probleemide tõttu väga varakult ja kihlveo võitis Lefevre.

"Alates MM-ist on mu rattal midagi valesti. MM-il arvasin, et asi on käiguvahetaja laadimiskaablis, sest laadisin seal ratast päev enne starti, kuid võistlusel ikka käigud ei töötanud," selgitas Kuldkepp.

"Ostsin uue laadimisjuhtme, laadisin käigud täis, kuid reedel soojendust tehes avastasin, et need ei tööta endiselt ja rehv läks samuti katki. Belgias oli ainult üks pood, kust abi sain. Seal vaadati ka käigud üle, mis sel hetkel töötasid."

"Seekord sain võistlusel sõita 400–500 meetrit, enne kui käiguvahetaja uuesti üles ütles. Ilmselt on probleem kusagil mujal," lisas rattur.

Kuldkepp finišeeris ajaga 40 minutit ja 16 sekundit. Kolmikvõidu teenisid belglannad Mandy Dammekens, Liesl Schevenels ja Ludivine Henrion.