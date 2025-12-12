Ben Sulayem jätkab rahvusvahelise autoliidu juhtimist

Araabia Ühendemiraatidest pärit 64-aastasele Ben Sulayemile vastaskandidaati polnud, tema poolt hääletas ka Eesti Autospordi Liit.

"Eesti toetas Ben Sulayemi jätkamist, sest ta on siiani oma meeskonnaga head tööd teinud," ütles alaliidu president Toivo Asmer Delfi Spordile. "Eks me tahame, et kõik FIA regulatsioonid oleks selged ja korrektsed, mis nad enamuses on ka, aga mõne asja kallal on vaja veel tööd teha. FIA-l on erinevad programmid, kus ka meie osaleme, sealjuures näiteks koolitusprogrammid võistluste korraldamiseks jne. Need on kõik olulised asjad."

Asmer sai valimiste järel ka ise Ben Sulayemiga põgusalt vestelda. "Ta kiitis ohtralt Eestit, eriti ralliga seonduvat, kuna ta on ise ralli taustaga. Ta teab ja tunnustab Eesti autosporti, mis näitab, et meie sportlased on end maailmas heast küljest näidanud," sõnas Asmer.

Ben Sulayem sai FIA presidendiks 2021. aastal ning tema asepresidendina jätkab WRC legend Malcolm Wilson. FIA kirjutas pressiteates, et Ben Sulayemi esimese ametiaja jooksul pöörati 24 miljoni euro suurune kahjum ümber pea viie miljoni euro suuruseks kasumiks. Alaliidu sõnul on president juhtinud organisatsiooni ulatusliku uuendamist ja stabiliseerimist.

"Oleme ületanud palju takistusi, kuid täna oleme üheskoos tugevamad kui kunagi varem. On tõeline au olla FIA president ning ma olen pühendunud jätkama tööd FIA, autospordi, liikuvuse ja meie liikmesklubide nimel kõigis maailma piirkondades," sõnas Ben Sulayem pärast valimisi.

Suvel teatas ameeriklane Tim Meyer, et kandideerib samuti presidendiks. Sama tegi ka 28-aastane šveitslanna Laura Villiers, kuid mõlemad loobusid valimiste lähenemisel.