FIFA: Infantino ja Trumpi väidetavad telefonikõned on puhas väljamõeldis

FIFA avaldas ametlikes kanalites selgituse, milles nimetas ajalehes ilmunud väiteid puhtateks väljamõeldisteks. Organisatsiooni sõnul ei ole Infantino viimastel päevadel helistanud ei Trumpile ega ühelegi tema administratsiooni liikmele ning avaldatud info ei vasta tõele.

Avalduse eesmärk oli FIFA sõnul lõpetada kiiresti levima hakanud spekulatsioonid võimalike poliitiliste kontaktide üle. Organisatsioon rõhutas, et rahvusvahelises meedias ilmunud väited on alusetud ning FIFA peab vajalikuks need avalikult ümber lükata.

The Times ei ole pärast FIFA avaldust oma väiteid täiendavalt kommenteerinud ega avaldanud lisainfot nende allikate kohta. Samuti ei ole USA administratsioon juhtunut kommenteerinud.