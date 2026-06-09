Endine jalgpallijuht esitas Infantino vastu kriminaalkaebuse

Platinit peeti 2016. aastal üheks peamiseks FIFA presidendikandidaadiks pärast Sepp Blatteri lahkumist. Tema kandidatuur sai aga tugeva tagasilöögi, kui FIFA eetikakomitee algatas uurimise 2011. aastal Blatterilt saadud kahe miljoni Šveitsi frangi suuruse makse kohta.

2015. aastal määrati Platinile kaheksa aastat jalgpallikeeldu, mida hiljem vähendati neljale aastale. Lisaks sattusid nii Platini kui ka Blatter Šveitsis kriminaaluurimise alla, kuid mõlemad mõisteti õigeks nii 2022. aastal föderaalkriminaalkohtus kui ka 2025. aastal apellatsioonikohtus.

Platini advokaadi Olivier Baratelli sõnul väidetakse kaebuses, et Gianni Infantino ja teised isikud püüdsid takistada Platini kandideerimist FIFA presidendiks. Advokaadi sõnul oli Infantino selles tegevuses üks võtmeisikuid.

Platini väitel, et Blatterilt saadud kaks miljonit Šveitsi franki on tasumata töötasu nõustajatöö eest, mida ta tegi FIFA presidendi nõunikuna aastatel 1998-2002.

FIFA ei olnud süüdistustele veel ametlikult vastanud.