X!

Endine jalgpallijuht esitas Infantino vastu kriminaalkaebuse

Jalgpall
Michel Platini
Michel Platini Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Endine Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) president Michel Platini esitas rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) presidendi Gianni Infantino vastu kriminaalkaebuse, süüdistades teda katses takistada tema kandideerimist FIFA presidendiks. Kaebus puudutab vastuolulist makset, mille tõttu Platini 2015. aastal jalgpallist kõrvaldati.

Platinit peeti 2016. aastal üheks peamiseks FIFA presidendikandidaadiks pärast Sepp Blatteri lahkumist. Tema kandidatuur sai aga tugeva tagasilöögi, kui FIFA eetikakomitee algatas uurimise 2011. aastal Blatterilt saadud kahe miljoni Šveitsi frangi suuruse makse kohta.

2015. aastal määrati Platinile kaheksa aastat jalgpallikeeldu, mida hiljem vähendati neljale aastale. Lisaks sattusid nii Platini kui ka Blatter Šveitsis kriminaaluurimise alla, kuid mõlemad mõisteti õigeks nii 2022. aastal föderaalkriminaalkohtus kui ka 2025. aastal apellatsioonikohtus.

Platini advokaadi Olivier Baratelli sõnul väidetakse kaebuses, et Gianni Infantino ja teised isikud püüdsid takistada Platini kandideerimist FIFA presidendiks. Advokaadi sõnul oli Infantino selles tegevuses üks võtmeisikuid. 

Platini väitel, et Blatterilt saadud kaks miljonit Šveitsi franki on tasumata töötasu nõustajatöö eest, mida ta tegi FIFA presidendi nõunikuna aastatel 1998-2002.

FIFA ei olnud süüdistustele veel ametlikult vastanud.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

13:50

Endine jalgpallijuht esitas Infantino vastu kriminaalkaebuse

12:31

TÄNA OTSE | Kas Eesti suudab taas Balti turniiri võita?

10:55

Olise'i kübaratrikk tõi Prantsusmaale võidu, Hispaania samuti võidukas

09:55

Holland sai napilt Usbekistanist jagu, aga jäi ühest mängijast ilma

09:27

USA ei lubanud MM-il vilistama pidanud Aafrika parimat kohtunikku riiki

08.06

Kolmanda üleminuti värav tõi U-19 koondisele Balti turniiri võidu

08.06

Norra süüdistas mängu ära jätnud Šotimaad ebaprofessionaalsuses

08.06

Ševoldajeva tähtsa mängu eel: ootusärevus on päris suur

08.06

Tuchel: Bellingham peab algkoosseisukoha nimel võitlema

08.06

Eriksen: südamestimulaator tegi täpselt seda, milleks see loodud on

sport.err.ee uudised

13:50

Endine jalgpallijuht esitas Infantino vastu kriminaalkaebuse

13:29

Eesti purjetamise rahvuskoondis alustas SSL Gold Cupi kvalifikatsiooni võiduga

12:54

Maileen Nuudi jõudis Madridis põhitabelisse

12:31

TÄNA OTSE | Kas Eesti suudab taas Balti turniiri võita?

11:58

Kevin Saar vähendas enne kodust MM-etappi sarja liidriga vahet

11:33

17-aastane Eesti neiu tuli lestaujumises Euroopa juunioride meistriks

10:55

Olise'i kübaratrikk tõi Prantsusmaale võidu, Hispaania samuti võidukas

10:27

Martin Järveoja võitis Kehalas crosskartide sprindi

09:55

Holland sai napilt Usbekistanist jagu, aga jäi ühest mängijast ilma

09:27

USA ei lubanud MM-il vilistama pidanud Aafrika parimat kohtunikku riiki

08:52

Kullas alustas Kanada motokrossi meistrivõistluste hooaega teise kohaga

08:11

Spurs lõpetas Wembanyama 32 punkti toel Knicksi võiduseeria

00:06

Rannula ja Tass kaotasid Poolas finaalseeria avamängu lõpusekundite viskest

08.06

Rallitalent Vaher ootab Rally Estonial WRC debüüti: rebimine tuleb tihe

08.06

ETV spordisaade, 8. juuni

08.06

Pantrite uus treener: mulle on meeldinud Eesti hokimängijate treenimine

08.06

Soome jäähokimängijal varastati MM-kuldmedal karaokebaarist

08.06

Mängu lõpus hoogu läinud Kullamäe aitas Lietkabelisel seeria viigistada

08.06

Kolmanda üleminuti värav tõi U-19 koondisele Balti turniiri võidu

08.06

Norra süüdistas mängu ära jätnud Šotimaad ebaprofessionaalsuses

loetumad

08.06

Suri 20-aastane Eesti saalihokimängija ja treener

07.06

Duplantis jäi üle aastate Teemantliigas võiduta

00:06

Rannula ja Tass kaotasid Poolas finaalseeria avamängu lõpusekundite viskest

08.06

Mängu lõpus hoogu läinud Kullamäe aitas Lietkabelisel seeria viigistada

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

08.06

Taani jalgpallitäht kukkus taas väljakul kokku Uuendatud

08.06

Lajal kaotas otsustava mängu, aga pääses ikkagi põhitabelisse Uuendatud

08.06

Kaidi Kivioja püstitas täispika Ironmani debüüdil Eesti rekordi

08.06

Eriksen: südamestimulaator tegi täpselt seda, milleks see loodud on

08.06

Drelli koduklubi pääses Hispaania kõrgliigas poolfinaali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo