Eesti võrkpallikoondised said teada vastased uue formaadiga Euroopa liigas

Nii Eesti meeste kui naiste koondised peavad Euroopa liigas kolm alagrupiturniiri, igal turniiril kohtutakse kahe vastasega. Kokku osaleb meeste Euroopa liigas 27 koondist, kellest kuus paremat pääseb lõpuks finaalturniirile. Naiste turniiril osaleb kokku 26 koondist, kellest samuti kuus paremat pääseb finaalturniirile.

Alates uuest aastast on võimalik läbi uue süsteemiga Euroopa liiga tagada koht ka Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. 2026. aastal on Euroopa liigas osalevatel koondistel võimalik püüda nelja kohta EM-finaalturniiril. Seejuures saavad Euroopa liigas osaleda ainult need koondised, kes ei osale Maailmaliigas.

Eesti meeskonna alagrupiturniirid:

1. alagrupiturniir: 5.-7. juuni (Slovakkias)

Osalejad: Slovakkia, Eesti, Albaania

2. alagrupiturniir: 12.-14. juuni (Eestis)

Osalejad: Eesti, Austria, Kosovo

3. alagrupiturniir: 19.-21. juuni (Montenegros)

Osalejad: Montenegro, Eesti, Rootsi

Eesti meeste koondise peatreener Alar Rikberg tõdes, et uus süsteem on põnev. "Kõik on mängitavad ja võidetavad vastased, aga kogu Euroopa liiga alagruppide süsteem loodi selline, et eelise said TOP9 riiki, nende seas ka Eesti (üheksandal kohal). Nemad omavahel keegi kordagi ei mängi ehk kõik vastased on edetabelis madalamal. Ses mõttes meil vedas, aga samas see tekitab olukorra, kus iga geim ja iga punkt on kulla hinnaga, et kuue parema sekka pääseda. Võib tekkida olukord, et kõik need üheksa koondist võidavad kõik oma mängud ja siis läheb suureks arvutamiseks," ütles Rikberg.

"Iga mängu tuleb seega minna täiega mängima ja iga punkt on oluline, et finaalturniiri koht kindlustada. See paneb kohe avakohtumisele surve, meil on seal eeldatavalt tugevaim vastane, edetabelis meie kõrval olev Slovakkia. Teine tugevam kohtumine on ilmselt Rootsiga, kus on uus põlvkond peale kasvamas, kes kindlasti teevad aastaga sammu edasi," jätkas koondise peatreener.

"Kosovo ja Albaania vastu võib ju mõelda, et seal võiks koosseisuga vangerdada ja katsetada, aga peab ka meeles pidama, et punktid on väga olulised, kui suurt eesmärki silmas pidada. Uus süsteem tekitab teatud juhuse ja õnne faktori ka, aga meile on antud võimalus koguda edetabelipunkte, mis pikemas plaanis võiks meid viia lähemale ka meie suurele eesmärgile jõuda maailmameistrivõistlustele," lisas juhendaja.

Eesti naiskonna alagrupiturniirid:

1. alagrupiturniir: 5.-7. juuni (Aserbaidžaanis)

Osalejad: Aserbaidžaan, Rootsi, Eesti

2. alagrupiturniir: 12.-14. juuni (Ungaris)

Osalejad: Ungari, Horvaatia, Eesti

3. alagrupiturniir: 19.-21. juuni (Eestis)

Osalejad: Eesti, Kreeka, Läti