X!

Eesti võrkpallikoondised said teada vastased uue formaadiga Euroopa liigas

Võrkpalli Eesti koondis
Eesti meeste võrkpallikoondis
Eesti meeste võrkpallikoondis
Võrkpalli Eesti koondis

Eesti naiste ja meeste võrkpalli rahvuskoondised said teisipäeval teada vastased uue süsteemiga Euroopa liigas.

Nii Eesti meeste kui naiste koondised peavad Euroopa liigas kolm alagrupiturniiri, igal turniiril kohtutakse kahe vastasega. Kokku osaleb meeste Euroopa liigas 27 koondist, kellest kuus paremat pääseb lõpuks finaalturniirile. Naiste turniiril osaleb kokku 26 koondist, kellest samuti kuus paremat pääseb finaalturniirile.

Alates uuest aastast on võimalik läbi uue süsteemiga Euroopa liiga tagada koht ka Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. 2026. aastal on Euroopa liigas osalevatel koondistel võimalik püüda nelja kohta EM-finaalturniiril. Seejuures saavad Euroopa liigas osaleda ainult need koondised, kes ei osale Maailmaliigas.

Eesti meeskonna alagrupiturniirid:

1. alagrupiturniir: 5.-7. juuni (Slovakkias)
Osalejad: Slovakkia, Eesti, Albaania

2. alagrupiturniir: 12.-14. juuni (Eestis)
Osalejad: Eesti, Austria, Kosovo

3. alagrupiturniir: 19.-21. juuni (Montenegros)
Osalejad: Montenegro, Eesti, Rootsi

Eesti meeste koondise peatreener Alar Rikberg tõdes, et uus süsteem on põnev. "Kõik on mängitavad ja võidetavad vastased, aga kogu Euroopa liiga alagruppide süsteem loodi selline, et eelise said TOP9 riiki, nende seas ka Eesti (üheksandal kohal). Nemad omavahel keegi kordagi ei mängi ehk kõik vastased on edetabelis madalamal. Ses mõttes meil vedas, aga samas see tekitab olukorra, kus iga geim ja iga punkt on kulla hinnaga, et kuue parema sekka pääseda. Võib tekkida olukord, et kõik need üheksa koondist võidavad kõik oma mängud ja siis läheb suureks arvutamiseks," ütles Rikberg.

"Iga mängu tuleb seega minna täiega mängima ja iga punkt on oluline, et finaalturniiri koht kindlustada. See paneb kohe avakohtumisele surve, meil on seal eeldatavalt tugevaim vastane, edetabelis meie kõrval olev Slovakkia. Teine tugevam kohtumine on ilmselt Rootsiga, kus on uus põlvkond peale kasvamas, kes kindlasti teevad aastaga sammu edasi," jätkas koondise peatreener.

"Kosovo ja Albaania vastu võib ju mõelda, et seal võiks koosseisuga vangerdada ja katsetada, aga peab ka meeles pidama, et punktid on väga olulised, kui suurt eesmärki silmas pidada. Uus süsteem tekitab teatud juhuse ja õnne faktori ka, aga meile on antud võimalus koguda edetabelipunkte, mis pikemas plaanis võiks meid viia lähemale ka meie suurele eesmärgile jõuda maailmameistrivõistlustele," lisas juhendaja.

Eesti naiskonna alagrupiturniirid:

1. alagrupiturniir: 5.-7. juuni (Aserbaidžaanis)
Osalejad: Aserbaidžaan, Rootsi, Eesti

2. alagrupiturniir: 12.-14. juuni (Ungaris)
Osalejad: Ungari, Horvaatia, Eesti

3. alagrupiturniir: 19.-21. juuni (Eestis)
Osalejad: Eesti, Kreeka, Läti

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

võrkpalliuudised

09.12

Viimsi/Tallinna Ülikool jõudis pika pausi järel karikafinaali

09.12

Eesti võrkpallikoondised said teada vastased uue formaadiga Euroopa liigas

09.12

Rikberg enne euromängu Herrschingiga: rünnakul on neil võimu ja kõrgust

08.12

Rikberg eurovastasest: rünnaku võimsus tundub olevat Balti liigast kõrgem

08.12

Tammearu säras taas Jaapanis, Hollas USA-s omade parim

07.12

Võru Barrus teenis Balti liigas võidulisa

07.12

Liidrite kohtumise võitnud Rae tõusis taas tabeli tippu

07.12

Tabeli tipud Tartu Bigbank ja Pärnu VK said Läti klubide vastu kolm punkti

05.12

Eesti meeskonnad naudivad nädalavahetusel Balti liigas koduväljakueelist

04.12

Rae jäi eurodebüüdiga rahule: need on hoopis teise hingamisega mängud!

03.12

Rae Spordikooli ajalooline teekond eurosarjas sai Prahas lõpu

03.12

Aadu Luukase karikafinaalis kohtuvad Bigbank ja Pärnu

03.12

Aadu Luukase karikavõistlustel selguvad finalistid

02.12

Võrkpalli naiste karikavõistlustel algab teine poolfinaalseeria

02.12

Rae Spordikool püüab eurosarjas edasipääsu

videod

sport.err.ee uudised

00:15

Hiline penalti tõi Liverpoolile punktid, võidukad ka Barcelona ja Bayern

09.12

Kullamäe hea mäng ei päästnud Lietkabelist eurosarjas kaotusest

09.12

Viimsi/Tallinna Ülikool jõudis pika pausi järel karikafinaali

09.12

Zirk: olin pronksile väga lähedal ja ka kuld polnud kaugel

09.12

ETV spordisaade, 9. detsember

09.12

Keila jäi ENBL-i sarjas kindlalt alla Islandi klubile

09.12

Jefimova: tahtsin inimestele tõestada, et oli küll vaja USA ülikooli minna!

09.12

Jäähoki noortekoondis kaotas MM-i teises mängus Ungarile

09.12

Eesti võrkpallikoondised said teada vastased uue formaadiga Euroopa liigas

09.12

Beljajeva kolmekesi saadud võidust: mõned naersid, aga see oli kadedusest!

09.12

Lehis: teadsime, et ei saa kolmekesi ära väsida ega vahetustega mängida

09.12

Tass läheb operatsioonile ja ei saa ilmselt koondist valikmängudes aidata

09.12

Enden raamatust: siin on lood, mis võiksid olla huvitavad ka tavalugejale

09.12

Politsei kahtlustab treenerit lapse sugulises väärkohtlemises

09.12

Viimsi JK kaaspeatreeneriteks saavad Oper ja Salm

loetumad

09.12

Beljajeva kolmekesi saadud võidust: mõned naersid, aga see oli kadedusest!

08.12

Östersundis võidutsenud Botn auhinnarahast: see on täiesti jabur summa!

09.12

Politsei kahtlustab treenerit lapse sugulises väärkohtlemises

08.12

Salahi kommentaarid jätsid ta Meistrite liiga koosseisust välja

08.12

Talihärm teeb Hochfilzenis hooaja esimesed MK-stardid

07.12

Gerd Kanteri poeg astub tasapisi isa jälgedes: täna sain uue rekordi

09.12

NHL-i juhile valmistab muret olümpiamängude hokiareen

09.12

Jefimova: tahtsin inimestele tõestada, et oli küll vaja USA ülikooli minna!

09.12

Preuss haigestus koroonasse, kuid sõidab Hochfilzenisse

09.12

Tass läheb operatsioonile ja ei saa ilmselt koondist valikmängudes aidata

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo