Taavi Kannimäe sõlmis 34-aastasena esimese profilepingu

Taavi Kannimäe
Taavi Kannimäe Autor/allikas: Erakogu
Eesti ainsa profiratturite meeskonnaga Quick Pro Team liitus kodumaa üks tugevamaid temposõitjaid Taavi Kannimäe, kes 34-aastaselt teenis elu esimese profilepingu.

"Kannimäe ulmelistest numbritest ratta seljas on päris paljud kuulnud ja näinud ka. Eriti tugev on ta temposõidus ja me soovime aidata tal saada veel kiiremaks ja tugevamaks," seisis meeskonna pressiteates. "Ei saa salata, et nii tema kui ka meeskonna üks eesmärkidest on Eesti meistrivõistlused temposõidus. Naljatades võib öelda, et poisid on õnnelikud, et Taavi vastu enam sõitma ei pea, sest see tekitas korralikult peavalu."

"Kui meeskond mulle selle idee välja käis, siis pikalt ei mõelnud. Olen 34-aastane juba, on viimane hetk see võimalus ära kasutada," kommenteeris Kannimäe. "Olen põnevil ja eks näis, mis uus aasta toob. Alustasin ka tööd tipptreeneriga, kes teisigi meeskonna liikmeid treenib."

Kannimäe teeb eeldatavasti oma profidebüüdi jaanuari lõpus Indias UCI mitmepäevasõidul Pune Grand Tour.

Toimetaja: Maarja Värv

