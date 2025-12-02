X!

Kriisa tegi võidumängus hooaja parima esituse: lõpuks hakkas sisse minema!

Korvpallur Kerr Kriisa tegi USA üliõpilasliigas (NCAA) oma hooaja kõige parema esituse ning aitas Cincinnati ülikooli koduväljakul võidule.

Cincinnati tormas avapoolajal 11:0 spurdi toel kümnega juhtima, kuid poolajapausiks oli Tarleton State lihvinud vahe kahele punktile. Teine poolaeg kuulus aga võõrustajale, kes jõudis teise poolaja alguses taas kümnepunktilise eduni ning vormistas lõpuks 76:58 (31:29) võidu.

Cincinnati liidriks kerkinud Kriisa tegi oma hooaja resultatiivseima esituse, kui kogus 30 minutiga 20 punkti (kahesed 1/1, kolmesed 6/11), kolm resultatiivset söötu ja ühe lauapalli. Eestlane polnud see hooaeg seitsme mängu jooksul kahekohalise punktisummani jõudnud.

"Ma olen oma möödaviskeid vaadanud ja paljud pallid on rõngast välja hüpanud. Püsisin lihtsalt asja juures, üks hetk pidigi selline mäng tulema. Pean oma tiimikaaslasi tänama, paljud liikumise olid minule. Lõpuks hakkas vise ka sisse minema," ütles eestlane mängu järel pressikonverentsil.

Tagamees Day Day Thomas lisas 19 punkti, kuus korvisöötu ja viis lauapalli. Baba Miller tegi 13 punkti ja 11 lauapalliga kaksikduubli, Tarleton State'i parim oli 16 punkti kogunud Ocypher Owens.

Cincinnati on võitnud sel hooajal võitnud kuus mängu ja kaotanud kaks.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

