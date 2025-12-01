Liias ja Roogsoo võitsid juunioride Euroopa karikaetapi

Turniiri kolmanda paigutusega alustanud Roogsoo ja Liias võitsid esimeses kahes ringi Portugali ja Saksamaa paare. Veerandfinaalis kohtusid nad viienda paigutusega rootslaste William Fjällby ja Risha Patiliga ning võitsid 21:12, 21:16. Poolfinaalis saadi jagu seitsmenda asetusega Portugali paarist Tiago Berengueri ja Eva Gloria 21:13, 23:21.

Finaalis kohtusid eestlased tšehhide Vojtech Strejcerki ja Adela Turonovaga. Esimeses geimis jäädi vastastele napilt alla, kuid järgmises kahes geimis suutsid Roogsoo ja Liias oma paremuse maksma panna ning võitsid matši 20:22, 23:21, 21:14.

Roogsoo jõudis pjedestaalile ka paarismängus, kui tuli koos Marti Joostiga teiseks. Finaalis pidi Eesti paar tunnistama tšehhide Kryštof Coufali ja Vojtech Strejceki 21:18, 21:16 paremust.

Neidude üksikmängus pälvis pronksmedali Marija Paskotši, kes jäi poolfinaalis alla viiendana asetatud prantslannale Leana Laurent'ile 19:21, 24:26.