Aasta parimad ratturid on Madis Mihkels ja Janika Lõiv

Eesti Jalgratturite Liit tunnustas neljapäeval 2025. aasta parimaid jalgrattureid, treenereid, kohtunikke ja klubisid ning tänas sponsoreid ja koostööpartnereid.

Aasta parima meesratturi tiitli pälvis teist aastat järjest Madis Mihkels.

Mihkels võitis tänavu kolmanda koha meeste World Touri ühepäevasõidul Classic Brugge-De Panne, lisaks krooniti ta esmakordselt Eesti meistriks eliitmeeste grupisõidus. Aasta viimasel suurtuuril Vueltal pälvis ta kaheksandal etapil viienda koha ja kõrgetasemelise Šveitsi velotuuri kuuendal etapil neljanda koha.

Janika Lõiv teenis parima naisratturi tiitli seitsmendat korda. Lõiv sai olümpiakrossi Euroopa meistrivõistlustel 12. koha ja võitis maastikuratturite seas populaarse Volcat BTT Igualda mitmepäevasõidu Hispaanias. Eesti meistriks krooniti ta nii olümpiakrossis, lühirajasõidus kui ka maastikumaratonis.

Janika Lõiv Autor/allikas: Egopromotion

Aasta parima treeneri tiitliga tunnustati Andre Adusoni. Parim noortetreener on Rando Marten Evendi. Aktiivseima kohtuniku tiitli pälvis Teet Dooner ja parima noorkohtuniku auhinna sai Janar Jermakov.

Parimaks noorte- ja maanteeklubiks valiti CFC Spordiklubi, parimaks maastikuklubiks Haanja Rattaklubi ning parimaks BMX klubiks BMX Racing Estonia. Eraldi tunnustuse pälvisid veel profikarjääri lõpetanud Martin Laas ja kohtunikutöö lõpetanud Rein Solnask.

Teistes vanuseklassides pälvisid aasta parima tunnustuse:

Naised U23 – Elisabeth Ebras

Mehed U23 – Frank Aron Ragilo

Naisjuuniorid – Mariann Koik

Meesjuuniorid – Riko Mäeuibo

N16 – Evamaria Albert

M16 – Mattias Laur

Naisparararattur – Mari-Liis Juul

Meespararattur – Janno Lepik

N19-34 – Triin Rast

M19-34 – Andren Kaju

N35-39 – Avely Austa

M35-39 – Silver Schultz

N40-44 – Sille Puhu

M40-44 – Oliver Dalberg

N45-49 – Maris Kaarjärv

M45-49 – Andre Kull

N50-54 – Veronika Sinilill

M50-54 – Andrus Mõttus

N55-59 – Tea Lang

M55-59 – Tõnu Ord

M60-64 – Aimar Pedari

M65-59 – Toomas Viigipuu

M70-74 – Nikolai Fjodorov

M75-79 – Anatoli Männi

M80+ – Jüri Juul

Silmapaistev tulemus noorteklassis – Paula Palmiste