Aasta parimad ratturid on Madis Mihkels ja Janika Lõiv
Eesti Jalgratturite Liit tunnustas neljapäeval 2025. aasta parimaid jalgrattureid, treenereid, kohtunikke ja klubisid ning tänas sponsoreid ja koostööpartnereid.
Aasta parima meesratturi tiitli pälvis teist aastat järjest Madis Mihkels.
Mihkels võitis tänavu kolmanda koha meeste World Touri ühepäevasõidul Classic Brugge-De Panne, lisaks krooniti ta esmakordselt Eesti meistriks eliitmeeste grupisõidus. Aasta viimasel suurtuuril Vueltal pälvis ta kaheksandal etapil viienda koha ja kõrgetasemelise Šveitsi velotuuri kuuendal etapil neljanda koha.
Janika Lõiv teenis parima naisratturi tiitli seitsmendat korda. Lõiv sai olümpiakrossi Euroopa meistrivõistlustel 12. koha ja võitis maastikuratturite seas populaarse Volcat BTT Igualda mitmepäevasõidu Hispaanias. Eesti meistriks krooniti ta nii olümpiakrossis, lühirajasõidus kui ka maastikumaratonis.
Aasta parima treeneri tiitliga tunnustati Andre Adusoni. Parim noortetreener on Rando Marten Evendi. Aktiivseima kohtuniku tiitli pälvis Teet Dooner ja parima noorkohtuniku auhinna sai Janar Jermakov.
Parimaks noorte- ja maanteeklubiks valiti CFC Spordiklubi, parimaks maastikuklubiks Haanja Rattaklubi ning parimaks BMX klubiks BMX Racing Estonia. Eraldi tunnustuse pälvisid veel profikarjääri lõpetanud Martin Laas ja kohtunikutöö lõpetanud Rein Solnask.
Teistes vanuseklassides pälvisid aasta parima tunnustuse:
Naised U23 – Elisabeth Ebras
Mehed U23 – Frank Aron Ragilo
Naisjuuniorid – Mariann Koik
Meesjuuniorid – Riko Mäeuibo
N16 – Evamaria Albert
M16 – Mattias Laur
Naisparararattur – Mari-Liis Juul
Meespararattur – Janno Lepik
N19-34 – Triin Rast
M19-34 – Andren Kaju
N35-39 – Avely Austa
M35-39 – Silver Schultz
N40-44 – Sille Puhu
M40-44 – Oliver Dalberg
N45-49 – Maris Kaarjärv
M45-49 – Andre Kull
N50-54 – Veronika Sinilill
M50-54 – Andrus Mõttus
N55-59 – Tea Lang
M55-59 – Tõnu Ord
M60-64 – Aimar Pedari
M65-59 – Toomas Viigipuu
M70-74 – Nikolai Fjodorov
M75-79 – Anatoli Männi
M80+ – Jüri Juul
Silmapaistev tulemus noorteklassis – Paula Palmiste
