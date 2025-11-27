X!

Aasta parimad ratturid on Madis Mihkels ja Janika Lõiv

Jalgrattasport
Madis Mihkels.
Madis Mihkels. Autor/allikas: Spordisarjad.ee/Kristjan Kivistik/Stuudio.eu
Jalgrattasport

Eesti Jalgratturite Liit tunnustas neljapäeval 2025. aasta parimaid jalgrattureid, treenereid, kohtunikke ja klubisid ning tänas sponsoreid ja koostööpartnereid.

Aasta parima meesratturi tiitli pälvis teist aastat järjest Madis Mihkels.

Mihkels võitis tänavu kolmanda koha meeste World Touri ühepäevasõidul Classic Brugge-De Panne, lisaks krooniti ta esmakordselt Eesti meistriks eliitmeeste grupisõidus. Aasta viimasel suurtuuril Vueltal pälvis ta kaheksandal etapil viienda koha ja kõrgetasemelise Šveitsi velotuuri kuuendal etapil neljanda koha.

Janika Lõiv teenis parima naisratturi tiitli seitsmendat korda. Lõiv sai olümpiakrossi Euroopa meistrivõistlustel 12. koha ja võitis maastikuratturite seas populaarse Volcat BTT Igualda mitmepäevasõidu Hispaanias. Eesti meistriks krooniti ta nii olümpiakrossis, lühirajasõidus kui ka maastikumaratonis.

Janika Lõiv Autor/allikas: Egopromotion

Aasta parima treeneri tiitliga tunnustati Andre Adusoni. Parim noortetreener on Rando Marten Evendi. Aktiivseima kohtuniku tiitli pälvis Teet Dooner ja parima noorkohtuniku auhinna sai Janar Jermakov.

Parimaks noorte- ja maanteeklubiks valiti CFC Spordiklubi, parimaks maastikuklubiks Haanja Rattaklubi ning parimaks BMX klubiks BMX Racing Estonia. Eraldi tunnustuse pälvisid veel profikarjääri lõpetanud Martin Laas ja kohtunikutöö lõpetanud Rein Solnask.

Teistes vanuseklassides pälvisid aasta parima tunnustuse:

Naised U23 – Elisabeth Ebras
Mehed U23 – Frank Aron Ragilo
Naisjuuniorid – Mariann Koik
Meesjuuniorid – Riko Mäeuibo
N16 – Evamaria Albert
M16 – Mattias Laur
Naisparararattur – Mari-Liis Juul
Meespararattur – Janno Lepik
N19-34 – Triin Rast
M19-34 – Andren Kaju
N35-39 – Avely Austa
M35-39 – Silver Schultz
N40-44 – Sille Puhu
M40-44 – Oliver Dalberg
N45-49 – Maris Kaarjärv
M45-49 – Andre Kull
N50-54 – Veronika Sinilill
M50-54 – Andrus Mõttus
N55-59 – Tea Lang
M55-59 – Tõnu Ord
M60-64 – Aimar Pedari
M65-59 – Toomas Viigipuu
M70-74 –  Nikolai Fjodorov
M75-79 – Anatoli Männi
M80+ – Jüri Juul
Silmapaistev tulemus noorteklassis – Paula Palmiste

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jalgrattauudised

20:29

Aasta parimad ratturid on Madis Mihkels ja Janika Lõiv

23.11

WADA-ga võidelnud rattur: neid ei huvita õiglus, ainult karistused

21.11

Austa läbis Šveitsis treenerikoolituse ja jõudis võistlustel pjedestaalile

18.11

Eesti noor- ja harrastusratturid püüdsid cyclo-crossi EM-il kõrgeid kohti

15.11

Puhu kaitses cyclo-crossi harrastajate EM-tiitlit, kulla võitis ka Kuldkepp

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

13.11

Arizonas avati unikaalne velodroom

04.11

Tartus avatakse neljapäeval Eesti unikaalseim rattapark

03.11

Suri vanim seni elus olnud olümpiavõitja

03.11

Mõttus ja Pajur tulid cyclo-crossis Eesti meistriteks

02.11

Teatekrossis krooniti Eesti meistriks CFC mehed ja Pelotoni naised

31.10

Tippratturi näitudest avastati kõrvalekaldeid

27.10

Trekikuningas Lavreysen lõpetas MM-i neljanda kullavõiduga

25.10

Lavreysen jätkab kuldade kogumist, edukad ka koondisekaaslased

24.10

Hollandi trekitäht lükkab rekordit muudkui kõrgemale

23.10

Aaron Aus teenis Hiinas neljanda koha ja oli kokkuvõttes 15.

23.10

Hollandi koondis alustas MM-i tormihoiatusega

19.10

Laas: kohati on keeruline vaadata, kui lapsed kasvavad ja ise oled aastas 200 päeva ära

17.10

Mihkels lõppenud hooajast: sain kinnitust, et kuulun tippseltskonda

17.10

Ebras finišeeris finaaletapil 12. positsioonil

sport.err.ee uudised

21:31

Tänak: meil on kiirust juurde vaja

20:59

Aleksandr Selevko võitis lühikava tubli varuga

20:29

Aasta parimad ratturid on Madis Mihkels ja Janika Lõiv

20:21

Tänak lõpetas Saudi Araabias esimese täispika päeva neljandana Uuendatud

18:58

Kõrgelt hinnatud insener hakkab juhtima Aston Martini vormelitiimi

18:24

Kaljuvere edestas lühikavas Goidinat

17:49

Team Estiko stipendiumile laekus enim taotlusi kergejõustikust

17:20

Mölder jõudis Monastiris paarismängus poolfinaali

16:49

Partizan keeldub ameti maha pannud Obradovicit vabastamast

16:15

Kehra ja Tapa naasid pausilt võidukalt

15:46

Lõikuslauale heitev Gut-Behrami sel hooajal ei stardi

15:14

Judo toob Venemaa lipu tagasi tatamile

14:25

Malõgina jõudis Slovakkias kaheksa hulka

14:09

VIDEO | Tänak võttis kõrvalistmele jalgpalli Euroopa meistri

13:47

Eesti kurlingunaiskond pääses B-divisjoni poolfinaali

13:07

Heas hoos Colorado kümnes võit järjest tuli nullimänguga

12:44

Kriisa ülikool sai hooaja esimese kodukaotuse

12:24

Pärmäkoski riputab suusad varna

11:36

Euroliiga karistas võlgades Monacot

11:05

Crvena zvezda jätkab Euroliiga liidrite seas

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo