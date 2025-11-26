David Luizist sai Meistrite liiga ajaloo teine vanim väravalööja

Monaco läks Takumi Minamino värava järel juba viiendal minutil juhtima, Pafose keskkaitsja David Luiz viigistas siis 18. minutil võimsa pealöögiga. Meistrite liigas viimati 2017. aastal Chelsea särgis skoori teinud brasiillasest sai ühtlasi turniiri ajaloo teine vanim väravalööja - Pepe sahistas Porto eest võrku paar kuud enne oma 41. sünnipäeva.

Folarin Balogun viis Monaco 26. minutil pärast kodumeeskonna väravavahi jämedat eksimust taas ette, aga Pafos pääses ikkagi punktiga, kui Ivan Sunjici löök põrkas latist vastu Mohammed Salisut ja tõi tabloole lõppseisu 2:2. Dopingukeelust vabanenud Paul Pogba Monaco eest väljakule ei pääsenud.

FC Copenhagen läks koduväljakul Kasahstani meeskonna Kairati vastu 3:0 juhtima, külalismeeskond tegi mängu lõpus veel põnevaks, aga Taani tippklubi väljus siiski 3:2 võitjana. Kairati esimese värava lõi 17-aastane Dastan Satpajev, kes tõi kümme päeva tagasi oma tabamusega Kasahstanile MM-valikmängus Belgia vastu viigipunkti. Tulevikutäht liitub järgmisel aastal Chelseaga.

Nii Monaco kui Pafos on viimasest kolmest mängust kogunud viis punkti ja on praegu nende meeskondade seas, kes pääseksid kevadel play-off'i. Copenhagenil on neli punkti, Kairat on ühe punktiga eelviimane.