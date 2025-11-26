X!

Chelsea alistas kümnekesi jäänud Barcelona, City kaotas Leverkusenile

Jalgpall
Chelsea mängijad väravat tähistamas
Chelsea mängijad väravat tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/PA
Jalgpall

Jalgpalli Meistrite liigas teenis Chelsea hooaja kolmanda võidu, kui kodus alistati 3:0 Hispaania tippklubi, kes lõpetas kohtumise kümnekesi.

24. minutil avas Chelsea skoori, aga värav tühistati suluseisu tõttu. Kõigest kolm minutit hiljem pääses kodumeeskond siiski juhtima, kui Jules Kounde lõi omavärava. Avapoolaja lõpuminuteil jäi Barcelona vähemusse, kui teise kollase kaardi teeninud Ronald Araujo pidi teistest varem riietusruumi minema.

Teisel poolajal tegid Chelsea eest skoori Estevao ja Liam Delap.

Teine Inglismaa suurklubi Manchester City jäi aga kodus 0:2 alla Leverkuseni Bayerile. Saksamaa klubi eest skoorisid Alex Grimaldo ja Patrik Schik.

Dortmundi Borussia alistas koduväljakul 4:0 Villarreali. Kaks väravat lõi võitjate eest Serhou Guirassy, korra sai jala valgeks Karim Adeyemi ning lõppskoori vormistas Daniel Svensson viiendal lisaminutil.

Hooaja esimese võidu teenis Benfica, alistades võõrsil tabeli viimase meeskonna Amsterdami Ajaxi 2:0. Skoori avas Samuel Dahl kuuendal minutil, lõppseisu vormistas 90. minutil Leandro Barreiro. Ajax on viie mänguga löönud vaid ühe värava, aga neile on löödud 16 väravat.

Tulemused:

Ajax – Benfica 0:2
Galatasaray – Royale Union 0:1
Bodö/Glimt – Juventus 2:3
Chelsea – Barcelona 3:0
Dortmundi Borussia – Villarreal 4:0
Manchester City – Leverkuseni Bayer 0:2
Marseille – Newcastle 2:1
Napoli – Qarabag 2:0
Praha Slavia – Bilbao Athletic 0:0

Toimetaja: Maarja Värv

