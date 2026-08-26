Neljaväravalise eduseisu maha mänginud Celtic ei pääse Meistrite liiga põhiturniirile

Kvalifikatsiooni otsustavas faasis oli Celtic saanud kodus Austria klubist Linzi ASK-st jagu 3:0 ja asus ka võõrsil Callum McGregori 21. minuti väravast 1:0 juhtima. Sel hetkel vajas kodumeeskond juba nelja tabamust.

32. minutil suudeti üks tagasi lüüa ja teise poolaja alguses skooriti kümne minuti sees veel kahel korral. Sel momendil oli Linzil vaja veel vaid üht tabamust, et kindlustada lisaaeg ja viimasel minutil Florian Fleckeril see õnnestuski.

Lisaajal oli vaimne eelis juba kodumeeskonnal ja 109. minutil lõi Samuel Adeniran oma kohtumise teise värava, mis tähendas Linzile 5:1 mänguvõitu ja kokkuvõttes skooriga 5:4 põhiturniirile jõudmist.

Kevadel klubi 127-aastase ajaloo jooksul alles teist korda Austria meistriks kroonitud Linz pole kunagi Meistrite liigas põhiturniirile jõudnud. Kuus aastat tagasi tuli samas faasis tunnistada Belgia klubi Club Brugge paremust.

Samuti pääses põhiturniirile Aserbaidžaani klubi Bakuu Sabah, kes oli kordusmängus 73. minutil Iisraeli klubi Be'er Sheva Hapoeli vastu kokkuvõttes 2:4 taga. Neljandal üleminutil jõuti aga viigini ja lisaajal löödi veel kaks väravat.

Samuti pääses põhiturniirile viimastel aastatel eurosarjades säravaid esitusi tegev Norra klubi Bodö/Glimt ja seda tunduvalt väiksema närvikuluga. Võõrsil alistati Hollandi klubi Nijmegeni NEC 3:1 ja kodus 3:0.

Kolmapäeval selgub veel kolm edasipääsejat: Ateena AEK ja Sofia Levski alustavad seisult 0:0, Stavangeri Viking ja Zagrebi Dinamo seisult 2:2 ning Lyoni Olympique ja Istanbuli Fenerbahce seisult 1:1.