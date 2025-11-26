Algkoosseisus kümme muudatust teinud Guardiola: vahest oli seda liiga palju

City jäi kodupubliku ees kaotusseisu 23. minutil ning langes 54. minutil kahe värava kaugusele. City tegi mängu peale 19 pealelööki, millest seitse läksid raamidesse, kuid pidi siiski koduväljakul leppima 0:2 kaotusega.

Peatreener Guardiola tegi teisipäevaseks mänguks algkoosseisus lausa kümme muudatust ning hispaanlane tõdes pärast mängu, et läks sellega üle piiri. "Ma pean sellega leppima. Kui me oleks võitnud, poleks ühtegi probleemi. Seega ma pean sellega leppima, et tegin liiga palju muudatusi," ütles juhendaja.

"Ma olen alati uskunud, et pikkadel hooaegadel peavad kõik mängijad kaasatud olema, aga seda oli vist liiga palju. Nad proovisid mitte eksida, selle asemel, et oma tööd teha," jätkas Guardiola. "See ei olnud selline esitus, mida me ootasime. Ja ma võtan selle eest vastutuse. Panime mööda. Meil oli suurpärane võimalus ja nüüd peame järgmistes mängudes kõvemini võitlema."

BBC kirjutas, et Leverkuseni personali seas inimesi, kes olid Guardiola muudatustest "šokeeritud". Muuhulgas istus pingil kuus mängijat U-19 võistkonnast ning pingi pealt alustasid ka Erling Haaland, Rayan Cherki, Phil Foden ja ka väravavaht Gianluigi Donnarumma. Kui esimesed kolm teisel poolajal sisse vahetati, ei suutnud ka nemad mängus pööret luua.

"Võib-olla oleks meil rohkem enesekindlust olnud, kui oleksime mänginud regulaarselt väljakul käivate meestega. Ma olen lihtsalt natuke liiga hea ja proovin kõiki kaasata, sest pärast koondisepausi on meil tihe graafik. Ükski inimene ei pea sellisele koormusele vastu," lisas Cityga sajanda Meistrite liiga mängu pidanud Guardiola.

City on Meistrite liigas kolme võidu ja ühe viigiga kuuendal tabelireal, 10. detsembril minnakse võõrsil vastamisi Madridi Realiga.