VIDEO | Tiimikaaslasele kõrvakiilu andnud Evertoni mängija eemaldati

Michael Keane, Evertoni väravavaht Jordan Pickford, Idrissa Gueye ja kohtunik Tony Harrington
Michael Keane, Evertoni väravavaht Jordan Pickford, Idrissa Gueye ja kohtunik Tony Harrington Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Inglismaa jalgpalli kõrgliigas juhtus esmaspäeva õhtul pentsik olukord, kus Evertoni mängija Idrissa Gueye teenis punase kaardi võistkonnakaaslse löömise eest.

Manchester Unitedi ja Evertoni mängu esimesel veerandtunnil sattusid sõnelusse Gueye ja teine Evertoni pallur Michael Keane. Gueye polnud ilmselgelt rahul tiimikaaslase toimetamisega ja andis kaasmängijale tõuklemise käigus kõrvakiilu.

Kohtunik Tony Harrington jagas seepeale senegallasele ebasportliku käitumise eest punase kaardi ja külalisvõistkond jäi juba 13. minutil arvulisse vähemusse.

Viimane sellelaadne olukord sündis Premier League'is 2018. aastal, kui kohtumises West Ham Unitediga saadeti rahunema Stoke City mängija Ricardo Fulleri.

Hoolimata asjaolust, et Everton pidi pea terve kohtumise mängima arvulises vähemuses, õnnestus mäng siiski tänu Kiernan Dewsbury-Halli 29. minuti väravale 1:0 võita.

Mõlemad meeskonnad jätkavad liigatabelis 12. vooru järel 18 punkti peal. Juhib Arsenal (29 punkti), kellele järgnevad Chelsea (23) ja Manchester City (22). Tiitlikaitsja Liverpool on kogunud samuti 18 punkti.

Toimetaja: Siim Boikov

08:50

