X!

Ukraina sumotalent võitis esimese suurturniiri

Sumo
Aonishiki Arata
Aonishiki Arata Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Sumo

Profisumo aasta viimase suurturniiri ehk Kyushu-basho võitis esimest korda ukrainlane Danõlo Javhusišõn ehk võistlejanimega Aonishiki Arata.

Aonishiki teenis põhiturniiri jooksul 12 võitu ja kolm kaotust ning see tähendas talle lisamatši yokozuna tiitliga Hoshoryu vastu, kel oli sama bilanss.

Sarnaselt põhiturniiriga sai Aonishiki tituleeritud konkurendist ka lisakohtumises jagu ja ta on võitnud nüüd mongoollase vastu kõik neli omavahelist matši.

21-aastase Aonishiki kerkimine sumohierarhia tippturniiri võitjaks on märkimisväärne, sest ajaloo jooksul on seda kiiremini suutnud vaid neli maadlejat.

Kolm aastat tagasi kohalikku keelt oskamata riiki saabunud, aga nüüd vabalt ka jaapani keelt rääkiv Aonishiki tegi ühtlasi Ukrainast seitsmenda riigi, mille esindaja on jõudnud suurturniiri võiduni. Nende hulka kuulub ka Eesti, sest Baruto võitis 2012. aastal Hatsu-basho.

Viimase kolme turniiri jooksul 34 võitu saanud Aonishiki tõuseb ühtlasi ilmselt ka ozeki staatusesse, mis on sumohierarhia tugevuselt teine aste, kuhu jõudis ka Baruto. Sellest kõrgem on üksnes yokozuna tiitel.

Kyushu-bashol heitles turniirivõidu eest ka tänavu yokozuna'ks saanud Onosato Daiki, kes aga sai turniiri lõpufaasis vigastada. Onosato võitis tänavusest kuuest suurturniirist pooled.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

11:09

Kriisa aitas oma kooli järjekordse koduvõiduni

10:38

Neuville sai Saudi Araabias trahvikviitungi

10:14

Snuukrimängijad on tänavu imeliselt teravas hoos

09:48

Eesti kurlingunaised panid Ungari kindlalt paika

09:13

New York Knicks surus 12. korda järjest Brooklyn Netsi põlvili

08:50

VIDEO | Tiimikaaslasele kõrvakiilu andnud Evertoni mängija eemaldati

24.11

Orienteerujad valisid aasta tegijaks Jürgen Joonase

24.11

Ettore Messina taandus Milano Olimpia juhendaja kohalt

24.11

Ukraina sumotalent võitis esimese suurturniiri

24.11

Eesti naiste jalgpallikoondis valmistub Leedu abil MM-valiksarjaks

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

03.11

"Spordipühapäev": mida tasub kolm kuud enne Milano taliolümpiat esile tuua?

03.11

Kallaste skandaalist NBA ümber: kõik need mehed võiksid peeglisse vaadata

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

24.11

VIDEO | Ronaldo sai hakkama fantastilise käärlöögiga

24.11

Rannula avalikustas koondise koosseisu, pikkust on vähe Uuendatud

23.11

Eesti tantsupaar tuli MM-il proffide seas esimeseks

24.11

Kiibus: inimeste toetus silus tee uude tulevikku

23.11

Peatreener Kehvast: üks suuremaid arenguhüppeid, mida olen näinud

24.11

Visnap võitis kurtide olümpial kolmanda kuldmedali Uuendatud

24.11

Drell ülesannetest Badalonas: minu roll ei olegi visata 25 punkti mängus Uuendatud

24.11

Rannula: kasutame rohkem klubides hästi esinevaid, suures rollis mängijaid Uuendatud

24.11

Lakers alistas võõrsil Jazzi, Thunder ja Raptors jätkasid seeriat

24.11

Ukraina sumotalent võitis esimese suurturniiri

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo