Ukraina sumotalent võitis esimese suurturniiri

Profisumo aasta viimase suurturniiri ehk Kyushu-basho võitis esimest korda ukrainlane Danõlo Javhusišõn ehk võistlejanimega Aonishiki Arata.

Aonishiki teenis põhiturniiri jooksul 12 võitu ja kolm kaotust ning see tähendas talle lisamatši yokozuna tiitliga Hoshoryu vastu, kel oli sama bilanss.

Sarnaselt põhiturniiriga sai Aonishiki tituleeritud konkurendist ka lisakohtumises jagu ja ta on võitnud nüüd mongoollase vastu kõik neli omavahelist matši.

21-aastase Aonishiki kerkimine sumohierarhia tippturniiri võitjaks on märkimisväärne, sest ajaloo jooksul on seda kiiremini suutnud vaid neli maadlejat.

Kolm aastat tagasi kohalikku keelt oskamata riiki saabunud, aga nüüd vabalt ka jaapani keelt rääkiv Aonishiki tegi ühtlasi Ukrainast seitsmenda riigi, mille esindaja on jõudnud suurturniiri võiduni. Nende hulka kuulub ka Eesti, sest Baruto võitis 2012. aastal Hatsu-basho.

Viimase kolme turniiri jooksul 34 võitu saanud Aonishiki tõuseb ühtlasi ilmselt ka ozeki staatusesse, mis on sumohierarhia tugevuselt teine aste, kuhu jõudis ka Baruto. Sellest kõrgem on üksnes yokozuna tiitel.

Kyushu-bashol heitles turniirivõidu eest ka tänavu yokozuna'ks saanud Onosato Daiki, kes aga sai turniiri lõpufaasis vigastada. Onosato võitis tänavusest kuuest suurturniirist pooled.