Korvpallurid välismaal: Veesaar, Böckler ja Laane olid hoos

Möödunud nädalal pidasid piiri taga pallivad Eesti mängumehed mitmeid kohtumisi ning palliplatsil mindi vastamisi ka omavahel. FIBA eurosarjas kohtusid Sander Raieste ja Janari Jõesaar ning Leedu liigas olid vastamisi Kristian Kullamäe ja Mihkel Kirves. Individuaalselt parimate sooritustega paistsid silma Henri Veesaar, Leemet Böckler ja Rait-Riivo Laane.

EuroCupi B-alagrupis sai kuuenda järjestikuse kaotuse Kristian Kullamäe tööandja Panevežyse Lietkabelis (1-6), jäädes kolmapäeval kodus 74:100 alla Türgi klubile Ankara Türk Telekom (5-2).

Kullamäe viibis väljakul 22 minutit ja oli Leedu klubi resultatiivsuselt teine 10 punktiga (kahesed 2/6, kolmesed 1/4, vabavisked 3/3). Eestlane võttis mängu parimana ka 6 lauapalli. Lisaks jäi tema arvele 2 resultatiivset söötu, üks vaheltlõige, 3 pallikaotust ja 4 isiklikku viga.

FIBA Europe Cupi A-alagrupis läksid teisipäeval vastamisi Sander Raieste koduklubi Murcia UCAM (4-1) ja Janari Jõesaare leivaisa Bosna (3-2). Koduväljakul mänginud Murcia võitis kohtumise 87:63 ning kindlustas sellega pääsu järgmisesse ringi ehk 16 parema sekka.

Raieste mängis 14 minutit, viskas 8 punkti (kahesed 4/5), võttis 4 lauapalli, jagas 2 resultatiivset söötu ja tegi 3 viga. Jõesaare arvele jäi 23 minutiga 3 punkti (kahesed 0/1, kolmesed 1/2), 4 lauapalli, üks vaheltlõige, 2 pallikaotust ja 2 viga.

Hispaania kõrgliigas kaotas Murcia UCAM (5-2) pühapäeval koduplatsil Breoganile (3-4) 83:96. 20 minutit mänginud Raieste arvele kogunes 7 punkti (kahesed 0/1, kolmesed 1/2, vabavisked 4/4), 5 lauapalli, üks vaheltlõige, üks pallikaotus ja 4 isiklikku viga.

Henri Drelli koduklubi Badalona Joventut (5-2) jätkas aga võidukalt, alistades laupäeval võõrsil Gran Canaria (3-4) 92:78. 12 minutit platsil viibinud Drelli arvele jäi 2 punkti (kahesed 1/1, kolmesed 0/1), 3 lauapalli, üks resultatiivne sööt ja 4 isiklikku viga.

Türgi kõrgliigas oli laupäeval võidukas Artur Konontšuki leivaisa Bursaspor (3-5), kes alistas kodupubliku ees Aliaga Petkimspori (3-5) 76:74. Konontšuk viskas 29 platsil viibitud minuti jooksul 10 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 2/2), olles sellega Bursaspori resultatiivsuselt teine mees. Lisaks kogunes tema arvele veel 5 lauapalli, 2 tulemuslikku söötu, 3 vaheltlõiget, üks blokeeritud vise ja üks pallikaotus.

Aadria liigas teenis Sarajevo Bosna (3-3) laupäeval võidu, kui B-grupi kohtumises alistati koduväljakul Serbia meeskond Subotica Spartak (4-2) 72:57. Jõesaar oli platsil 21 minutit ning kogus selle ajaga 5 punkti (kahesed 1/1, kolmesed 1/1), 3 lauapalli, ühe korvisöödu ja ühe vaheltlõike. Protokolli läks kirja ka üks isiklik viga.

Itaalia kõrgliigas pidas Joonas Riismaa koduklubi Tortona Derthona (6-2) eelmisel nädalal kaks mängu, saades turniiritabelisse kaotuse ja võidu. Kolmapäeval jäädi võõral väljakul 81:91 alla Triestele (4-4). Riismaa mängis 9 minutit, mille jooksul kogunes tema arvele 6 punkti (kahesed 2/2, vabavisked 2/2), üks lauapall, üks vaheltlõige ja 4 isiklikku viga.

Laupäeval oldi samuti võõrsil üle tabeli punasest laternast Udinest (1-7) 94:90. Riismaa nimele jäi 14 minutit, 2 punkti (kahesed 1/2), 2 lauapalli, üks resultatiivne sööt ja üks viga.

Kaspar Treieri tööandja Napoli (3-5) sai kirja kaotuse, kui jäi pühapäeval kodus 72:85 alla liiga liidrile Bresciale (7-1). Treier viibis platsil 18 minutit, viskas 2 punkti (kahesed 1/2, kolmesed 0/3), võttis 5 lauapalli, tegi ühe vaheltlõike, blokeeris ühe pealeviske, kaotas korra palli ja tegi 3 viga.

Leedu karikavõistluste eelturniiril kohtusid kolmapäeval Mihkel Kirvese leivaisa Jonava (2-4) ja Siim-Sander Vene tööandja Šiauliai (3-3). Kohtumise võitis koduväljakul mänginud Šiauliai 86:76. Kirves viskas 14 minutiga 5 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 0/1, vabavisked 1/2), võttis 2 lauapalli ja tegi ühe isikliku vea. Augusti lõpus EM-il saadud põlvevigastusest taastuv Vene Šiauliai koosseisu ei kuulunud.

Leedu kõrgliigas alistas Lietkabelis (6-3) pühapäeval võõrsil tabelis viimasel kohal oleva Jonava (1-8) 96:85. 29 minutit - omadest kõige kauem - mänginud Kullamäe viskas 6 punkti (kahesed 1/4, kolmesed 1/4, vabavisked 1/4), võttis 3 lauapalli, jagas 5 resultatiivset söötu, kaotas korra palli ja tegi 2 viga. Kirvese arvele kogunes 24 minutiga 2 punkti (kahesed 0/3, vabavisked 2/2), 2 lauapalli, üks vaheltlõige, üks blokk, 4 pallikaotust ja 4 viga.

Poola kõrgliigas kaotas Leemet Böckleri koduklubi Krosno (1-6) pühapäeval võõrsil Gliwicele (2-5) 75:98 ja jätkab tabelis viimasel kohal. Böckler viibis Krosno eest väljakul 33 minutit ning tõi selle ajaga oma koduklubi parimana 23 punkti (kahesed 6/10, kolmesed 3/4, vabavisked 2/3). Lisaks kirjutati tema nimele 5 lauapalli, üks korvisööt, 2 vaheltlõiget ja 2 pallikaotust.

Heiko Rannula juhendatav ja Matthias Tassile tööd pakkuv Varssavi Legia (6-1) sai reedel hooaja esimese kaotuse, jäädes võõrsil alla Wroclawi Slaskile (4-3) 84:98, kuid jätkab endiselt liidrikohal. Viimasel ajal vigastusega kimpus olev Tass Legia koosseisu ei kuulunud.

Bulgaaria kõrgliigas teenis esmaspäeval võidulisa Rait-Riivo Laane tööandja Plovdivi Akademik (2-4), kes alistas koduväljakul tabeli punase laterna Šumeni (0-5) 95:68. 24 minutit platsil viibinud Laane viskas 10 punkti (kahesed 2/2, kolmesed 1/2, vabavisked 3/4), võttis maha ühe lauapalli ning andis mängu parimana 13 korvisöötu. Tegu oli ka tema söödurekordiga Akademiku eest. Lisaks kogunes eestlase arvele 2 vaheltlõiget, üks kulp ja 3 viga. See oli Laane selle hooaja teine kaksikduubel.

Taavi Pastiku tööandja Holbaek-Stenhus (1-8) sai Taani kõrgliigas reedel kirja kaotuse, kui võõrsil jäädi 75:105 alla Bakken Bearsile (8-0). Pastik tõi 16 minutiga 7 punkti (kahesed 2/5, kolmesed 1/2) ja 2 lauapalli. Lisaks tegi ta veel 2 pallikaotust ja 2 viga.

Carlos Jürgensi koduklubi Ourense (4-3) jätkas Hispaania esiliigas kaotusega, kui jäi pühapäeval võõrsil alla Palmale (4-3) 76:83. Jürgens sai 18 minutiga kirja 2 punkti (kahesed 1/3, kolmesed 0/1, vabavisked 0/5), 3 lauapalli ja 3 resultatiivset söötu.

Mikk Jurkatamme koduklubi Avellino (6-6) sai Itaalia esiliigas möödunud nädalal kaks kaotust. Kolmapäeval jäädi võõrsil 72:93 alla tabeliliidrile Pesaro Victoria Libertasele (10-2). 27 minutit mänginud Jurkatamm tõi Avellino kasuks 12 punkti (kahesed 2/4, kolmesed 2/4, vabavisked 2/2), olles sellega meeskonna paremuselt teine-kolmas punktitooja. Lisaks võttis ta 4 lauapalli, kaotas korra palli ja tegi 3 viga.

Pühapäeval kodus peetud kohtumises kaotati Mestrele (5-7) 75:79. Jurkatamm sai mänguaega 22 minutit ning viskas selle ajaga 2 punkti (kahesed 1/2, kolmesed 0/6), sai kätte 3 lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu, kaotas korra palli ja tegi 2 viga.

Leedu esiliigas sai Sten Markus Adamsoni koduklubi Kaunase Žalgirise duubelmeeskond (7-4) ühe kaotuse ja ühe võidu. Neljapäeval alistuti võõrsil Vilniuse Rytase duublile (6-7) 67:81. Adamsoni arvele jäi 16 minutiga 8 punkti (kahesed 3/5, kolmesed 0/1, vabavisked 2/4), 3 lauapalli, 2 pallikaotust ja 4 viga.

Laupäeval kohtuti kodus tabeli punase laterna Alytusega (2-10) ning võideti 105:102. Adamson mängis 21 minutit, mille jooksul viskas 10 punkti (kahesed 3/5, kolmesed 1/3, vabavisked 1/1), võttis 3 lauapalli, andis 2 korvisöötu ja tegi ühe pallikaotuse.

USA korvpalli üliõpilasliigas teenis Henri Veesaare kodumeeskond North Carolina (4-0) möödunud nädalal kaks võitu. Teisipäeval saadi koduväljakul jagu Radfordist (3-2) 89:74. Veesaar mängis 28 minutit ning viskas selle ajaga 18 punkti (kahesed 4/6, kolmesed 1/1, vabavisked 7/11), millega oli oma meeskonna paremuselt teine korvikütt. Lisaks jäi eestlase nimele veel 7 lauapalli, üks kulp, üks pallikaotus ja 2 viga.

Reedel alistati samuti kodus North Carolina Central (1-4) 97:53. Veesaar mängis 24 minutit, mille jooksul viskas 12 punkti (kahesed 4/5, vabavisked 4/6), võttis 11 lauapalli, andis 2 resultatiivset söötu, pani 5 blokki, kaotas 2 korral palli ja tegi 3 isiklikku viga. Lauapallides tegi Veesaar NCAA karjääri rekordi, ühtlasi jõudis ta ka teist korda kaksikduublini.

Stefan Vaaksi koduülikool Providence (2-2) sai läinud nädalal võidu ja kaotuse. Teisipäeval alistati kodusaalis Penn (1-2) 106:81. 26 minutit mänginud Vaaks viskas Providence'i kasuks 14 punkti (kahesed 2/6, kolmesed 2/6, vabavisked 4/4), võttis 3 lauapalli, andis 5 resultatiivset söötu, tegi ühe vaheltlõike, blokeeris ühe pealeviske, kaotas 2 korda palli ja tegi 4 viga.

Reedel aga mängiti võõrsil Coloradoga (3-0), kellele kaotati 88:97. Vaaksi arvele jäi 28 minutiga 11 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 2/5, vabavisked 1/4), 3 lauapalli, 2 pallikaotust ja 2 viga.

Kerr Kriisa kodumeeskond Cincinnati (4-0) sai eelmisel nädalal kaks võitu. Teisipäeval oldi koduväljakul 74:62 üle Daytonist (3-1). Kriisa viskas 31 mänguminuti jooksul 9 punkti (kolmesed 3/7), võttis 3 lauapalli ja jagas mängu parimana 8 resultatiivset söötu. Talle läks kirja ka 5 pallikaotust ning 3 viga.

Pühapäeval võideti taas kodus Mount St. Mary'st (1-3) 72:55. Kriisa viskas 32 minutiga 3 punkti (kolmesed 1/9), noppis ühe lauapalli, jagas 5 korvisöötu ja tegi 3 pallikaotust.

Kaks võitu teenis ka Simm-Marten Saadi koduülikool Wyoming (4-0). Teisipäeval alistati koduväljakul Austin Peay (3-1) 79:65. Saadi pääses platsile 4 minutiks ning tõi 2 punkti (kahesed 1/2, kolmesed 0/1) ja ühe lauapalli.

Laupäeval kohtuti taas kodus Portlandiga (3-1) ning teeniti 93:56 võit. 10 minutit mänginud Saadi arvele kogunes 8 punkti (kahesed 1/1, kolmesed 2/6), 2 lauapalli, üks resultatiivne sööt, üks pallikaotus ja 2 isiklikku viga. Tegu oli Saadi seni resultatiivseima mänguga NCAA-s.

Karl Markus Poomi kodumeeskond Northern Arizona (1-2) pidi aga vastu võtma kaotuse, kui teisipäeval alistuti võõrsil 49:84 USA ülikoolikorvpalli tippude hulka kuuluvale Arizonale (4-0). 18 minutit mänginud Poom tõi 7 punkti (kahesed 1/6, kolmesed 1/1, vabavisked 2/3), olles sellega meeskonnas resultatiivsuselt teine. Lisaks võttis ta 2 lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu, kaotas korra palli ja tegi 4 viga.

Kaspar Sepa koduülikool Cornell (1-2) avas oma tänavuse hooaja võiduarve, kui oli neljapäeval võõrsil 97:78 üle Lafayette'ist (1-3). Sepp viibis platsil 16 minutit, viskas 2 punkti (kahesed 1/1, kolmesed 0/4), võttis 6 lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu, tegi ühe vaheltlõike, kaotas korra palli ja langes 5 veaga pingile.