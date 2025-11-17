Mika Häkkineni tütar liitus McLareni noorteprogrammiga

14-aastane Ella Häkkinen tegi tänavu tugeva hooaja Champions of the Future Academy kardisarjas ning saavutas mitmeid pjedestaalikohti ka teistes Euroopa kardisarjades.

Lisaks Häkkineni tütrele tõi McLaren oma noorteprogrammi ka 19-aastase briti Ella Stevensi ning juba varem kuulus sinna Walesist pärit 20-aastane Ella Lloyd

"Meil on nüüd kolm noort naissoost pilooti ja ootan põnevusega, kuidas nad arenevad," kommenteeris McLareni tegevjuht Zak Brown.

Mika Häkkinen ütles oktoobris Helsingin Sanomatile antud intervjuus, et tema tütrel on ainest kunagi vormel-1 sarjas võistelda. "Ella on äärmiselt andekas võidusõitja. Ma ei ütle seda tema isana, vaid tuginen oma tähelepanekutele endise tippvõidusõitjana."

McLareni teatel hakkab noor soomlanna üheistmelise vormeliga sõitma alles 2027. aastal.