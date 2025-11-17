Võrkpalli Balti liiga kuu parimaks valiti Selveri talendikas diagonaal

Selver x TalTech pidas oktoobris Balti liigas viis kohtumist ja võitis neist neli. Lisaks alistati septembri lõpus liiga avamängus 3:0 Tartu Bigbank, vahendab Volley.ee.

17-aastane Andres Jefanov on hooaega alustanud suurepäraselt ja on olnud oma meeskonna selge rünnakuliider. Kokku jäi Jefanovi arvele neis mängudes 85 punkti.

Talendikal diagonaalil on veel palju tööd vaja teha, aga tema lagi on väga kõrgel. "Ma usun, et selles mehes on materjal olemas selle jaoks. Ma loodan, et esimesed õnnestumised ei tekita liigset rahulolu ja mees ise ei jää loorberitele puhkama ja inimesed, kes temaga töötavad, teevad õiged otsused. Ja suunavad teda õigesti," ütles Võru Barruse peatreener Oliver Lüütsepp kaks nädalat tagasi ERR-ile.

Jefanov on kahe meetri ja kaheksa sentimeetrine pikkune noormees, kes on lisaks talendile olnud ka haruldaselt stabiilne. "Ma üritan olla selline, kes üritab tiimi vaimu üleval hoida. Isegi siis, kui on rasked hetked. Üritan seda vaimu üleval hoida, et kõikidel pea norgus ei oleks. Ja üritada ka vajalikke punkte tuua," sõnas Jefanov novembri algul Johannes Vedrule.