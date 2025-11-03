Selveri diagonaalis nähakse suurt potentsiaali: materjal on olemas

Selver x TalTech teenis pühapäeval Elme Messer võrkpalli Balti liigas liiga punase laterna Jekabpils Luši üle kindla kolm-null võidu ning diagonaalründaja Andres Jefanov tõi võistkonna eest 11 punkti.

17-aastane Andres Jefanov on hooaja alguses näidanud noore ea kohta haruldaselt stabiilselt mängu. Esimeses mängus Tartu vastu tõi diagonaalründaja Selverile 19 punkti, kusjuures rünnakuprotsent oli hiilgav 79. Pärnu vastu kogunes isiklikku kontosse 22 ja kohtumises Võruga 17 punkti. Ka kohtumistes lätlaste ja leedulastega on Jefanov oma ära teinud.

"Ma üritan olla selline, kes üritab tiimi vaimu üleval hoida. Isegi siis, kui on rasked hetked. Üritan seda vaimu üleval hoida, et kõikidel pea norgus ei oleks. Ja üritada ka vajalikke punkte tuua," ütles noormängija ERR-ile.

Paberite järgi on Jefanovil pikkust 208 sentimeetrit. Tema võimsus paistab silma, aga ei saa unustada, et meeste võrkpallis teeb noormees esimesi samme. Suur abi ja tugi on sellest, et sidemängija rolli täidab klubis kogenud ja mitmekülgne Kusti Nõlvak. "Blokiga võiks ikka veel natuke paremaks saada. Osad mängud ongi sellised, kus vahepeal tuleb palju blokke, vahepeal kukuvad kätest välja. Aga ma arvan, et servi ja rünnakuga on mul väga hästi. Seal on vaja lihtsalt hoida ja veel natuke putitada," arvas Jefanov.

Jefanov on spordi mõttes läbi ja lõhki võrkpallitaustaga. Trenni läks ta kümme aastat tagasi. Võrkpallikogukond on kahtlemata õnnelik, et korvpallitreeneritel noormeest ala vahetama meelitada ei õnnestunud. Vägeva diagonaali esiletõusu on Eestis kaua oodatud ja nii liigub julgemate mõte isegi selles suunas, et Jefanov võiks teenida koha tuleva aasta EM-koondises.

Võru Barruse peatreener Oliver Lüütsepp ütles, et Oliver Venno võiks teha oma viimased mängud ära ja siis teatepulga Jefanovile üle anda. "Ma usun, et selles mehes on materjal olemas selle jaoks. Natuke isegi võib-olla sarnased Oliver Vennoga. Aga tööd on vaja kõvasti teha," sõnas treener. "Ma loodan, et esimesed õnnestumised ei tekita liigset rahulolu ja mees ise ei jää loorberitele puhkama ja inimesed, kes temaga töötavad, teevad õiged otsused. Ja suunavad teda õigesti."

"Tänasel hetkel, selles vanuses on lahe vaadata, kuidas ta Balti liigas tegusid teeb, aga väga tähtis on ka see, mis ta teeb trennis, kuidas ta suhtub sporti ja mõtleb selle peale pikemas perspektiivis. Mitte ainult üksikud mängud siin Balti liigas," lisas Lüütsepp.

Mida on Andres Jefanov meeste võrkpallis nüüdseks õppinud? Noormehe elutark vastus kõlab: kõiki mänge võita ei saa.