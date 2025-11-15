Hispaania tagas sisuliselt MM-pileti, Taani ja Šotimaa tegid elu põnevaks

Hispaania tegi Tbilisis asjad selgeks üsna kiirelt, kui Mikel Oyarzabali, Martin Zubimendi ja Ferran Torrese väravad viisid külalismeeskonna juba 34. minutiks 3:0 juhtima. Lõppskoori vormistas Oyarzabal 63. minutil ja E-grupis kõik viis mängu väravate vahega 19:0 võitnud Hispaania võib MM-pääsmeta jätta veel vaid Türgi, aga seda juhul, kui viimases voorus alistatakse hispaanlased seitsme väravaga.

Põnev on seis C-valikgrupis. Koduväljakul Kreekat 3:1 võitnud Šotimaa jäi Pireuses 63. minutiks 0:3 kaotusseisu, suutis järgmise seitsme minutiga kaks väravat tagasi lüüa, aga pidi ikkagi leppima 2:3 kaotusega. Taani ei suutnud aga neile pakutud võimalusest kinni haarata, sest kui võõrsil alistati Valgevene 6:0, lepiti laupäeval koduväljakul 2:2 viiki. Taanil on 11 ja Šotimaal 10 punkti, otsustavas voorus kohtutakse teisipäeval Hampden Parkil Glasgows.

Kasahstan pakkus J-grupis üllatuse, kui viigistas Belgiaga 1:1 ja nii ei taganud Belgia ühtlasi ka laupäeval MM-pääset. Ilmselt juhtub see siiski viimases voorus, kui vastamisi minnakse Liechtensteiniga, keda septembris võideti 6:0. Laupäeval pakkus Liechtenstein südika esituse ning sai Walesilt minimaalse kaotuse. Teise koha omanik selgub teisipäeval, siis võõrustab Wales samade punktide peal olevat Põhja-Makedooniat.

Rootsi koondise uue peatreeneri Graham Potteri ajastu ei alanud rõõmsates toonides, sest võõrsil tuli tunnistada Šveitsi 4:1 paremust. Rootsile oli see valiksarjas neljandaks järjestikuseks kaotuseks, Šveits tagas sisuliselt MM-pileti.