Hispaania tagas sisuliselt MM-pileti, Taani ja Šotimaa tegid elu põnevaks
2026. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste Euroopa valiksarjas kindlustas Hispaania 4:0 võiduga Gruusia üle sisuliselt pääsme finaalturniirile. Graham Potteri ajastu Rootsi peatreenerina algas aga kindla kaotusega.
Hispaania tegi Tbilisis asjad selgeks üsna kiirelt, kui Mikel Oyarzabali, Martin Zubimendi ja Ferran Torrese väravad viisid külalismeeskonna juba 34. minutiks 3:0 juhtima. Lõppskoori vormistas Oyarzabal 63. minutil ja E-grupis kõik viis mängu väravate vahega 19:0 võitnud Hispaania võib MM-pääsmeta jätta veel vaid Türgi, aga seda juhul, kui viimases voorus alistatakse hispaanlased seitsme väravaga.
Põnev on seis C-valikgrupis. Koduväljakul Kreekat 3:1 võitnud Šotimaa jäi Pireuses 63. minutiks 0:3 kaotusseisu, suutis järgmise seitsme minutiga kaks väravat tagasi lüüa, aga pidi ikkagi leppima 2:3 kaotusega. Taani ei suutnud aga neile pakutud võimalusest kinni haarata, sest kui võõrsil alistati Valgevene 6:0, lepiti laupäeval koduväljakul 2:2 viiki. Taanil on 11 ja Šotimaal 10 punkti, otsustavas voorus kohtutakse teisipäeval Hampden Parkil Glasgows.
Kasahstan pakkus J-grupis üllatuse, kui viigistas Belgiaga 1:1 ja nii ei taganud Belgia ühtlasi ka laupäeval MM-pääset. Ilmselt juhtub see siiski viimases voorus, kui vastamisi minnakse Liechtensteiniga, keda septembris võideti 6:0. Laupäeval pakkus Liechtenstein südika esituse ning sai Walesilt minimaalse kaotuse. Teise koha omanik selgub teisipäeval, siis võõrustab Wales samade punktide peal olevat Põhja-Makedooniat.
Rootsi koondise uue peatreeneri Graham Potteri ajastu ei alanud rõõmsates toonides, sest võõrsil tuli tunnistada Šveitsi 4:1 paremust. Rootsile oli see valiksarjas neljandaks järjestikuseks kaotuseks, Šveits tagas sisuliselt MM-pileti.
Toimetaja: Anders Nõmm