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Hispaania sai veenva võidu Austria üle

Jalgpalli MM
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Jalgpalli MM: Hispaania - Austria. Mikel Oyarzabal (vasakul).
Jalgpalli MM: Hispaania - Austria. Mikel Oyarzabal (vasakul). Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpalli MM

Hispaania jalgpallikoondis alistas MM-finaalturniiril 1/16-finaalis Austria 3:0.

Hispaania dikteeris mängutempot avavilest lõpuvileni, kontrollides pallivaldamist ja tekitades arvukalt väravavõimalusi.

Marc Cucurella lõi palli esimest korda üle Austria väravajoone pooltunni täitudes, aga see tabamus tühistati, sest meeskonnakaaslane Pau Cubarsi tegi samal ajal vea vastaste väravavahi vastu. Kuus minutit hiljem jõudis Cucurella palliga Austria karistusalasse ja leidis seal Mikel Oyarzabali, kes lõi osavalt ühe puutega kindlalt võrku.

Teise poolaja 66. minutil kasvatas Hispaania eduseisu kaheväravaliseks Pedro Porro täpne pealöök ning minut enne normaalaja lõppu leidis Cucurella taas suurepärase sööduga Austria karistusalas üksi olnud Oyarzabali, kes vormistas kohtumise lõppseisu. Tegu oli Oyarzabali neljanda väravaga MM-finaalturniiril.

Hispaania läheb 16 parema seas vastamisi kas Portugali või Horvaatiaga.

1/16-finaal

Hispaania

3
:
0

Austria

90:00

  • Oyarzabal36'
  • Porro66'
  • Oyarzabal89'

    Enne mängu:

    Hispaania pidi alagrupiturniiri avavoorus rahulduma üllatusliku 0:0 viigiga Roheneemesaarte vastu, kuid alistas järgmises voorus Saudi Araabia kindlalt 4:0 ning vormistas H-alagrupis esikoha viimases voorus teenitud 1:0 võiduga Uruguay üle.

    Austria alustas MM-turniiri 3:1 võiduga Jordaania üle. Teises voorus kaotati valitsevale maailmameistrile Argentinale 0:2, aga viimases voorus võideldi Alžeeria vastu välja dramaatiline 3:3 viik, mis aitas austerlased J-alagrupist teisena edasi.

    Hispaania ja Austria on omavahel kohtunud 16 korda ning ajalugu soosib hispaanlasi, kes on võitnud üheksal juhul. Austria arvel on küll ainult neli võitu, aga üks neist sündis MM-finaalturniiril, kui 1978. aastal Argentinas pandi oma paremus maksma numbritega 2:1.

    Austria kapten David Alaba tõdes mängueelsel pressikonverentsil, et Hispaania on kahtlemata favoriidi rollis. "Hispaanial on tohutult kvaliteeti. Neil on mängijaid, kes suudavad otsustada mängu saatust. Meie ei karda seda. Teame, millised on meie tugevused ja eelised. Kui suudame neid väljakul näidata, siis võib-olla isegi õnnestub meil võita. Anname võidu nimel endast kõik," rääkis Alaba.

    Hispaania peatreener Luis de la Fuente iseloomustas Austriat kui agressiivset ja otsustuskindlat meeskonda. "Austria üritab vastased suure surve alla panna, kasutades mees-mees kaitset. See annab aimu, et tuleb mäng, kus tekib palju üks-ühele võitlusi ning neid võitlusi tuleb võita nii rünnakul kui ka kaitses. Kui Austria vajub sügavale kaitsesse, siis ei jää meil muud üle kui palli palju ja täpselt ringi veeretada," sõnas de la Fuente.

    Toimetaja: Henrik Laever

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