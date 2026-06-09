Naiste jalgpallikoondis lõpetas MM-valiksarja viigiga

Mõned päevad väravad Liechtensteini vastu juhtvärava löönud Vlada Kubassova kordas Pärnus sama Bosnia ja Hertsegoviina vastu, avades kümnendal minutil skoori. Kolme punkti väärilist seisu siiski kaua hoida ei suudetud, sest juba 23. minutil Melisa Hasanbegovic viigistas.

Kuna Leedu koondis sai teisipäeval kodus jagu Liechtensteinist 2:0, siis tähendas see, et kolm koondist: Leedu, Bosnia ja Hertsegoviina lõpetasid esimese grupi 11 punkti peal. Paremus omavahelistes mängudes jättis Eesti aga kolmandaks, Leedu sai aga võitjana võimaluse tasandite vaheliseks play-off'iks. Liechtenstein kaotas kõik kuus mängu.

Eesti koondis sai Rahvuste liiga jooksul kolm võitu, kaks viiki ja ühe kaotuse. Märtsis kaotati kõigepealt võõrsil Bosnia ja Hertsegoviinale 1:3, aga viigistati seejärel võõrsil Leeduga 0:0. Aprillis alistati kodus Liechtenstein 2:1 ja Leedu samuti 2:1. Juunis eelnes teisipäevasele mängule võõrsil selge 5:0 võit Liechtensteini üle.