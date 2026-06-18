Inglismaa teenis kuue väravaga mängus kolm võidupunkti

Üsna kohtumise alguses teenis Inglismaa penalti, aga Dominik Livakovic tõrjus Harry Kane'i soorituse. Löök läks aga kordamisele, kuna Livakovic oli lahkunud joonelt enne lööki ja teist korda Kane ei eksinud.

36. minutil suutis Martin Baturina viigistada, kuid Kane'i pealöök 42. minutil tähendas uuesti Inglismaa eduseisu. Poolajapausile mindi siiski seisul 2:2, sest viiendal üleminutil kombineeris Horvaatia kenasti ja skoori tegi Petar Musa.

Teise poolaja teisel minutil õnnestus löögile saada Jude Bellinghamil ja pall posti kaudu väravasse toimetada. Neljanda värava lõi 85. minutil vahetusmees Marcus Rashford, kes konksutas kaitsja ära ja saatis palli rahulikult puuri.

Viimastes kontrollmängudes oli FIFA edetabeli neljas Inglismaa võitnud Uus-Meremaad 1:0 ja Costa Ricat 3:0. Maailma edetabelis 11. kohta hoidev Horvaatia oli kaotanud Belgiale 0:2, aga alistas Sloveenia 2:1.