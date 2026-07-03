Ronaldo aitas väravaga Portugali kaheksandikfinaali

Väravateta möödunud avapoolaja järel viis Ivan Perišic horvaadid 53. minutil juhtima. Portugali kapten Cristiano Ronaldo lõi palli 61. minutil Horvaatia võrku, kuid küljekohtunik osutas suluseisule ja seega tabamus ei lugenud. Mõned minutid hiljem teenis Portugal Nikola Vlašici vea järel penalti, mille Ronaldo realiseeris edukalt väravaks.

Horvaatia jõudis uuesti sihile 81. minutil, kui Petar Sučic saatis palli üle vastase väravajoone, kuid ka tema oli suluseisus. Portugali võiduvärava eest kandis 90+4. minutil hoolt vahetusest sekkunud Goncalo Ramos, kes suunas Rafael Leao vasakult äärelt antud tsenderduse peaga tagumise posti juurde. Horvaatial õnnestus 90+13. minutil Joško Gvardioli tabamusest viigistada, aga VAR sekkus ja fikseeris olukorras suluseisu, mistõttu viigivärav ei lugenud.

Portugal kohtub 6. juulil Dallases toimuvas kaheksandikfinaalis valitseva Euroopa meistri Hispaaniaga, kes sai 3:0 jagu Austriast.