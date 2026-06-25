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Brasiilia saatis Šotimaa kuristiku servale

Jalgpalli MM
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Foto: SCANPIX / IMAGO/Fotoarena
Jalgpalli MM

Brasiilia jalgpallikoondis alistas MM-finaalturniiri C-alagrupi kolmanda vooru kohtumises Šotimaa 3:0 ja sammub esimesena 32 parema hulka.

Brasiilia tähtründaja Vinicius Junior viis meeskonna juba seitsmendal minutil juhtima ja suurendas edu avapoolaja üleminutitel kaheväravaliseks. Vahepeal ehk 22. minutil oli ta ka kolmandat korda toimetanud palli šotlaste puuri, aga VAR võttis selle eelneva vea tõttu ära. Brasiilia viimase värava lõi 60. minutil Matheus Cunha.

Pärast seda oli kaks head võimalust Šotimaa poolkaitsjal Scott McTominayl, aga brasiillaste väravavaht Alisson tegi kaks suurepärast tõrjet.

C-alagrupp

Šotimaa

0
:
3

Brasiilia

90:00

    • Vinicius Junior7'
    • Vinicius Junior45+3'
    • Matheus Cunha60'

    Samal ajal toimunud kohtumises jäi Maroko pisut üllatuslikult Haiti vastu kaks korda kaotusseisu, aga sai lõpuks ikkagi 4:2 võidu. Haiti asus juhtima kümnendal minutil Bono omaväravast ja 43. minutil Wilson Isidori tabamusest.

    39. minutil viigistas seisu Achraf Hakimi ja 45+1. minutil andis ta resultatiivse söödu Ismael Saibari tabamusele. Oma võidu vormistas mulluse MM-i neljas meeskond siiski küllalt hilja: 78. minutil jõudis väravani Soufiane Rahimi ja 89. minutil Gessime Yassine.

    C-alagrupp

    Maroko

    4
    :
    2

    Haiti

    90:00

    • Hakimi39'
    • Saibari45+1'
    • Rahimi78'
    • Yassine89'
    • Bono (ov)10'
    • Isidor43'

    See tähendas, et Brasiilia võitis seitsme punktiga alagrupi ja Maroko sai samuti seitsme punktiga teise koha. Omavaheline mäng lõppes viigiga, aga Brasiilia üldine väravatevahe oli 7:1 ja Marokol 6:3.

    Šotimaa jäi kolme punkti peale väravatevahega 1:4 ja kuigi hetkel annab see veel koha nende meeskondade seas, kes pääseks kolmandana edasi, siis pigem on suurem oht, et šotlastel tuleb siiski taas võtta alagrupifaasi järel ette kodutee. Haiti kaotas kõik kolm mängu.

    Toimetaja: Siim Boikov

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