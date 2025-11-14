Aafrika riik sihib olümpiamängude korraldusõigust

Lõuna-Aafrika Vabariigi valitsus teatas neljapäeval soovist korraldada 2036. või 2040. aasta suveolümpiamänge. Kui nende kandidatuuri saadab edu, siis toimuvad olümpiamängud esimest korda Aafrikas.

Lõuna-Aafrika Vabariik pürgis suveolümpiamängude võõrustajaks ka 2004. aastal, kuid jäi lõpuks Kreeka (Ateena) ja Itaalia (Rooma) järel kolmandaks.

Nüüd sihitakse 2036. või 2040. aasta mänge ning valitsuse esindaja Khumbudzo Ntshavheni sõnul on esimesed arutelud Rahvusvahelise Olümpiakomiteega juba käimas.

Kuigi võõrustajalinna ei ole veel ametlikult välja hõigatud, siis välismeedias spekuleeritakse, et tõenäoliselt toimuksid mängud riigi suuruselt teises linnas Kaplinnas.

Lisaks Lõuna-Aafrika Vabariigile soovivad hetkeseisuga 2036. aasta olümpiat korraldada ka India (Ahmedabad), Katar (Doha), Türgi (Istanbul) ja Tšiili (Santiago).

Aafrika mandri lõunapoolseimas riigis on varem edukalt toimunud mitu suurturniiri, näiteks 1995. aasta ragbi MM või 2010. aasta jalgpalli MM. Kahe aasta pärast toimuvad seal kriketi maailmameistrivõistlused, mida korraldatakse koos Zimbabwe ja Namiibiaga.

Lõuna-Aafrika Vabariik on osalenud suveolümpiamängudel alates 1904. aastast 21 korral ning kokku on võidetud 95 medalit, millest 28 on kuldsed.