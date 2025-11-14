X!

Aafrika riik sihib olümpiamängude korraldusõigust

Olümpialiikumine
Olümpiarõngad.
Olümpiarõngad. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Olümpialiikumine

Lõuna-Aafrika Vabariigi valitsus teatas neljapäeval soovist korraldada 2036. või 2040. aasta suveolümpiamänge. Kui nende kandidatuuri saadab edu, siis toimuvad olümpiamängud esimest korda Aafrikas.

Lõuna-Aafrika Vabariik pürgis suveolümpiamängude võõrustajaks ka 2004. aastal, kuid jäi lõpuks Kreeka (Ateena) ja Itaalia (Rooma) järel kolmandaks.

Nüüd sihitakse 2036. või 2040. aasta mänge ning valitsuse esindaja Khumbudzo Ntshavheni sõnul on esimesed arutelud Rahvusvahelise Olümpiakomiteega juba käimas.

Kuigi võõrustajalinna ei ole veel ametlikult välja hõigatud, siis välismeedias spekuleeritakse, et tõenäoliselt toimuksid mängud riigi suuruselt teises linnas Kaplinnas.

Lisaks Lõuna-Aafrika Vabariigile soovivad hetkeseisuga 2036. aasta olümpiat korraldada ka India (Ahmedabad), Katar (Doha), Türgi (Istanbul) ja Tšiili (Santiago). 

Aafrika mandri lõunapoolseimas riigis on varem edukalt toimunud mitu suurturniiri, näiteks 1995. aasta ragbi MM või 2010. aasta jalgpalli MM. Kahe aasta pärast toimuvad seal kriketi maailmameistrivõistlused, mida korraldatakse koos Zimbabwe ja Namiibiaga.

Lõuna-Aafrika Vabariik on osalenud suveolümpiamängudel alates 1904. aastast 21 korral ning kokku on võidetud 95 medalit, millest 28 on kuldsed.

Toimetaja: Henrik Laever

viimased uudised

13:01

Eesti korvpallikoondise taustajõududega liitus itaallasest abitreener

12:21

Tuuli Tomingas muukis lahti järskude vormikadude põhjuse

11:38

Aafrika riik sihib olümpiamängude korraldusõigust

11:00

Marchand ületas NHL-is 1000 punkti piiri

10:28

Fenerbahce seljatas Euroliiga liidri

10:14

"Spordis ainult tüdrukud" | Kuidas kaksikud aitavad spordis üksteist edasi?

09:42

Glinka nägi noore korealase alistamisega kõvasti vaeva

09:06

Lauri Markkaneni 40 punktist võiduks ei piisanud

08:36

Prantsusmaa kindlustas MM-pileti, Ronaldo sai punase kaardi

08:08

Mistra alistas tugeva lõpu toel Tapa

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

03.11

"Spordipühapäev": mida tasub kolm kuud enne Milano taliolümpiat esile tuua?

03.11

Kallaste skandaalist NBA ümber: kõik need mehed võiksid peeglisse vaadata

31.10

Lill ja Kaldvee olümpiahooajal jalgratast ei leiuta: liigume tõusvas joones

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

13.11

Avapoolaja ilusti vastu pidanud Eesti kaotas kindlalt Norrale Uuendatud

13.11

Anna-Liisa Taltsist sai esimene üksi üle Atlandi purjetanud Eesti naine

13.11

Norra multitalent otsustas ikkagi murdmaa kasuks

13.11

Prantsusmaa laskesuusakoondises võib kerida teinegi skandaal

13.11

VIDEO | Norra murdis Eesti vastupanu nelja järjestikuse väravaga

13.11

Rauno Parras: parem viis spordikeskust kui üks multifunktsionaalne hall

12.11

Naiste korvpallikoondis lagunes Hollandi vastu viimasel veerandajal

13.11

Johanna Talihärm valiti Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni juhiks

13.11

Los Angelese olümpiamängud algavad pauguga

13.11

Barcelona tõi treeneripingile tagasi tuttava mehe

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo