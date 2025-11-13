X!

Johanna Talihärm valiti Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni juhiks

Spordipoliitika
Johanna Talihärm (paremalt neljas) koos EOC sportlaskomisjoni liikmetega
Johanna Talihärm (paremalt neljas) koos EOC sportlaskomisjoni liikmetega Autor/allikas: EOC
Spordipoliitika

Euroopa olümpiakomiteesid ühendav katusorganisatsioon valis neljapäeval Londonis üldkogul Euroopa Olümpiakomiteede (EOC) sportlaskomisjoni uue koosseisu. Eesti laskesuusataja Johanna Talihärma jätkab teist ametiaega järjest EOC sportlaskomisjoni liikmena. Lisaks usaldati Talihärmale komisjoni juhi roll.

"Olen väga tänulik toetuse eest sportlastele, kellega olen koostööd teinud nii oma sportlaskarjääri jooksul kui ka viimastel aastatel Euroopa Olümpiakomiteede ja Rahvusvahelise Olümpiakomitee telgitagustes," ütles Talihärm.

"Sportlaste kogemust ja vajadusi mõistavad kõige paremini need, kes on selle teekonna ise läbi käinud. Minu eesmärk on jätkata Eesti sportlaste esindatust Euroopa spordis — väike riik peab alati seisma selle eest, et meie hääl oleks kuulda."

Ta soovib keskenduda sportlaste hääle tugevdamisele Euroopa spordijuhtimises, edendades avatumat dialoogi sportlaste, alaliitude ja olümpiakomiteede vahel. "Soovin, et sportlaste hääl ei kõlaks vaid peale otsuste väljahõiskamist, vaid et see oleks osa juba otsustusprotsessidest," toonitas Talihärm.

"Sportlased võivad jääda süsteemide hammasrataste vahele ning oma presentatsioonis tõin ka välja, et turvaline ja läbipaistev spordikeskkond on meile kõige olulisem. Sportlased on ju need, kelle nimel kogu süsteem töötab, nende heaolu, õigused ning jätkusuutlik areng peaksid olema spordipoliitika keskmes."

EOC sportlaskomisjoni juhina oli aastail 2017-2023 ametis Eesti Olümpiakomitee asepresident, olümpiavõitja Gerd Kanter. Kanter soovib Talihärmale palju edu. "Johanna valimine EOC sportlaskomisjoni presidendiks on suur ja oluline samm Eesti spordipoliitikas. Tema energia, sihikindlus ja pühendumus sportlaste heaks on väga õiges kohas ning usun, et tema mõtteid kuulatakse peagi ka veelgi kõrgematel tasanditel," arvas Kanter.

Nimelt kandideerib Talihärm 2026. aasta Milano Cortina taliolümpiamängudel Rahvusvahelise Olümpiakomitee sportlaskomisjoni. Praegu keskendub ta Milano Cortina taliolümpiamängudeks valmistumisele ja sõidab neljapäeval õhtul Idresse esimese lume laagrisse, kus liitub Eesti laskesuusakoondisega.

"Treeningud on esikohal, kuid sportlaste eest seismine on minu jaoks ka väga oluline. Need kaks poolt täiendavad teineteist," ütles Talihärm.

Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjon koosneb kaheksast liikmest, tänavu kandideeris 17 kandidaati.

Komisjoni liikmeteks valiti suvealadelt Zorana Arunovic (Serbia, laskmine), Michelle Coleman (Rootsi, ujumine), Alexandra Longova (Slovakkia, vibulaskmine), Emanuel Silva (Portugal, aerutamine), Bendeguz Petervari-Molmar (Ungari, sõudmine) ja Ronald Rauhe (Saksamaa, aerutamine). Talialadelt lisandusid Talihärm ja Küprose mäesuusataja Dinos Lefkaritis.

Eestlastest on varasemalt Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni kuulunud Gerd Kanter, Jüri Tamm ja Erki Nool.

Toimetaja: Siim Boikov

