Indrek Reinbok lahkub Kalev/Cramo peatreeneri positsioonilt

BC Kalev/Cramo esimene täishooaeg Reinboki käe all pole alanud kuigi rõõmsates toonides. Meeskond ei pääsenud Meistrite liiga põhiturniirile ja on FIBA Euroopa kariksarjas saanud kolm kaotust järjest, neist kaks viimast suurelt.

"Otsus tagasi astuda ei ole Indreku ega meie klubi jaoks kindlasti kerge. Indrek on olnud Kalev/Cramo osa viimased kümme aastat, tema panus organisatsiooni kasvu ja mängijate arengusse on nii meie kui Eesti korvpalli jaoks hindamatu," sõnas klubi mänedžer Ramo Kask.

"Tegemist on vaieldamatult meie riigi ühe parima, kogenuima ja professionaalseima korvpallitreeneriga, olles aastate jooksul koos töötanud nii Donaldas Kairyse, Roberts Štelmahersi kui Heiko Rannulaga ja omades rahvusvahelist kogemust VTB liigas, FIBA Korvpalli Meistrite Liigas (Basketball Champions League) ja Europe Cupis ja ENBL-is."

"Kuigi Indrek Reinbok võtab klubi tegevustest hetkel aja maha, näeme teda tulevikus Kalev/Cramo organisatsiooni edasi panustamas," lisas Kask.

Kalev/Cramo loodab uue peatreeneri nime välja hõigata uuel nädalal, seni täidab peatreeneri ametikohustusi meeskonna abitreener Kris Killing. Kalev/Cramo järgmine mäng eesotsas Kris Killinguga toimub laupäeval võõrsil TalTech/Alexela vastu.