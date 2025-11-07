X!

Indrek Reinbok lahkub Kalev/Cramo peatreeneri positsioonilt

Korvpall
Indrek Reinbok
Indrek Reinbok Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Korvpall

Indrek Reinbok lahkub osapoolte kokkuleppel Kalev/Cramo peatreeneri ametikohalt.

BC Kalev/Cramo esimene täishooaeg Reinboki käe all pole alanud kuigi rõõmsates toonides. Meeskond ei pääsenud Meistrite liiga põhiturniirile ja on FIBA Euroopa kariksarjas saanud kolm kaotust järjest, neist kaks viimast suurelt.

"Otsus tagasi astuda ei ole Indreku ega meie klubi jaoks kindlasti kerge. Indrek on olnud Kalev/Cramo osa viimased kümme aastat, tema panus organisatsiooni kasvu ja mängijate arengusse on nii meie kui Eesti korvpalli jaoks hindamatu," sõnas klubi mänedžer Ramo Kask.

"Tegemist on vaieldamatult meie riigi ühe parima, kogenuima ja professionaalseima korvpallitreeneriga, olles aastate jooksul koos töötanud nii Donaldas Kairyse, Roberts Štelmahersi kui Heiko Rannulaga ja omades rahvusvahelist kogemust VTB liigas, FIBA Korvpalli Meistrite Liigas (Basketball Champions League) ja Europe Cupis ja ENBL-is."

"Kuigi Indrek Reinbok võtab klubi tegevustest hetkel aja maha, näeme teda tulevikus Kalev/Cramo organisatsiooni edasi panustamas," lisas Kask.

Kalev/Cramo loodab uue peatreeneri nime välja hõigata uuel nädalal, seni täidab peatreeneri ametikohustusi meeskonna abitreener Kris Killing. Kalev/Cramo järgmine mäng eesotsas Kris Killinguga toimub laupäeval võõrsil TalTech/Alexela vastu.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

15:14

Tony Parker alustab peatreeneri karjääri

14:37

Indrek Reinbok lahkub Kalev/Cramo peatreeneri positsioonilt

08:15

Mike James püstitas Euroliiga rekordi

06.11

Asi visked ei tabanud ja Braine kaotas eurosarjas

06.11

Jõesaare klubi jätkas eurosarjas võidukalt, eestlaselt korralik panus

06.11

Lakers teenis Doncici juhtimisel jälle võidu, Westbrook tegi ajalugu

06.11

Eestlaste duellis jäi peale Drelli klubi, Legia sai samuti võidulisa

05.11

TalTech võitis Horvaatia klubi lausa 34 punktiga

05.11

Hermet: peame mängijatena peeglisse vaatama

05.11

Kalev/Cramo sai kodus Aserbaidžaani klubilt häbistava kaotuse

05.11

Suurorg tegi taas hea mängu, aga Trefli pikk võiduseeria katkes Bakuus

05.11

Iisraeli klubi Euroliiga mäng peetakse Sarajevos ilma pealtvaatajateta

05.11

Bullsi tagamängija kordas saavutust, millega sai viimati hakkama Jordan

04.11

Kullamäe jäi eurosarjas nullile

04.11

Keilas saavad uhkeldada Sõbra hoolealused

videod

sport.err.ee uudised

16:11

Algas piletimüük võrkpalli EM-finaalturniiri Eesti fännisektorisse

15:56

Aron ei saa Alpine'i põhisõitjaks, Gasly kõrval jätkab Colapinto

15:14

Tony Parker alustab peatreeneri karjääri

14:47

Raul Rebane: kollektiivse hulluksminemise anatoomia

14:37

Indrek Reinbok lahkub Kalev/Cramo peatreeneri positsioonilt

14:12

Lühirajaujumise EM-il läheb starti 14 eestlast

13:38

Viljandi nägi Tapal vaeva, aga lahkus võiduga

13:22

Konkurendid kahtlustavad, et Albaania naiskonnas mängib mees

12:36

Olümpiakomitee premeerib U-23 MM-il medali võitnud Richard Karelsoni

12:22

Ratsaliit lubab venelased tagasi, Põhja- ja Baltimaad protestivad

11:35

Kuldses geimis domineerinud TalTech/Nordaid kindlustas koha poolfinaalis

11:12

Türgi jalgpall ägab kihlveopettuste küüsis

10:35

VIDEO | Vanameister Crosby on alustanud hooaega teravalt

10:14

Karikavõistlustel jõudis viimasena poolfinaali Selver x TalTech

10:10

Spordipsühholoog: vigastatud sportlane vajab tuge sama palju kui võistlejad

loetumad

09:50

Toyotal on Jaapanis Ogier' vedamisel kolmikjuhtimine, Tänak kuues Uuendatud

06.11

Tänak tegi tuleviku kohta otsuse: tiim otsustab, millal välja kuulutada

06.11

Eesti võrkpallikoondis alustab EM-i Serbia vastu

08:15

Mike James püstitas Euroliiga rekordi

06.11

Lakers teenis Doncici juhtimisel jälle võidu, Westbrook tegi ajalugu

06.11

Eesti hokimehed panid Hispaania kindlalt paika Uuendatud

06.11

Äsja tähtsa tähiseni jõudnud NFL-i mängija suri vaid 24-aastaselt

06.11

Üksiksõitja Kaljuvere võitis Austrias isikliku rekordiga

14:37

Indrek Reinbok lahkub Kalev/Cramo peatreeneri positsioonilt

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo