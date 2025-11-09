Sappinen: peame uskuma, et meil on võimalik taas eurosarja pääseda

Eesti jalgpallimeistriks tulnud FC Flora meeskonna üheks võidu sepistajaks oli ründaja Rauno Sappinen, kes oli 21 väravaga liiga suurim väravakütt. Sappinen on õnnelik, et keeruline vigastuste aeg on selja taha jäänud ja hooaeg õnnestus tiitliga lõpetada. Kas uus aasta viib ta taas piiri taha, on veel lahtine.

Jalgpallihooaja lõpp kujunes pingeliseks: FC Flora kindlustas tiitli alles laupäevases viimases voorus saavutatud võiduga. FC Floralt hooaja alguses tiitlit ei oodatudki, kuid noor meeskond tõestas ennast. Noorte seast tõusid võidu arhitektidena esile aga ikkagi kogenud mängumehed, nende seas eriti 29-aastane Rauno Sappinen.

"Meil endal oli küll see pinge peal ja me ise arvasime, et me oleme tiitlisoosikud, aga ma arvan, et see oli motiveeriv," kommenteeris Sappinen Pärnu Vapruse 3:0 alistamise järel ERR-ile.

Kokku lõi Sappinen sel hooajal Flora eest kõrgliigas 21 väravat, millega oli ka liiga tippväravakütiks. "Kõige olulisem on see moment siin praegu meeskonnaga, aga kindlasti on meeskonnal olnud mingitel hetkedel neid väravaid vaja. Oli väga erinevate perioodidega hooaeg. Vahepeal juhtisime, siis jälle ei juhtinud, siis juhtisime ja lõpuks õnnestus sellest edust õnneks kinni hoida," võttis Eesti koondislane hooaja lühidalt kokku.

Sappineni enda hooaeg on seda muljetavaldavam, et enne seda oli ta väga pikalt tõsise vigastusega platsi ääres ja naases alles sel hooajal. "Tegelikult jäi mul enne seda hooaega sisuliselt poolteist aastat vahele. See oli väga pikk periood ja sellest taastumine ei ole olnud lihtne," kinnitas Sappinen. "Aga seda lihtsam on mul siin olla. Tuleb olla lihtsalt tugev. Tuleb see frustratsioon enda kasuks pöörata ja keskenduda järgmisele mängule. Armastus jalgpalli vastu - see on see, mida ma tahan teha nii kaua, kuni keha lubab."

Hea hooaeg kõrgliigas lubab mängumehel ilmselt loota ka uusi pakkumisi piiri tagant - tõsi, laual neid veel ei ole. Karjääri jooksul kuues välisklubis leiba maitsnud Sappineni sõnul ei oska ta öelda, kas ta neid väga pikisilmi ootabki.

"Ausalt öeldes... meistritiitel tähendab meie jaoks seda, et meil on väga hea võimalus üritada ja uskuda sellesse, et meil on võimalik taaskord Euroopasse jõuda. Ükskõik, mis siis lauale tuleb või ei tule - ma pean kõiki neid asju kaaluma," sõnas Sappinen.

Hooaeg lõppeb Sappineni jaoks kahel järgmisel nädalal koondisesärgis, MM-valikmänguga Norra ja maavõistlusega Küprose vastu.