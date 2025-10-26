Sappinen tulise mängu lõpust: tahaks palju öelda, aga see pole kõige targem

Henri Anier viis kodumeeskonna Siim Lutsu hea eeltöö järel 39. minutil juhtima, teine koondise ründaja Rauno Sappinen viigistas mängu teisel lisaminutil. Kohtumise lõpus oli palju draamat, kui esmalt tabas Flora posti ning Paide lõi seejärel teise värava, aga see ei läinud suluseisu tõttu lugemisele.

Tulise mängu peakohtunik Kevin Kaivoja näitas teisel poolajal kahele meeskonnale kokku kaheksat kollast kaarti, sealjuures Vladislav Kreidale viie minuti jooksul kahte järjest. Nii teisel poolajal kui lõpuvile järel saatsid mõlema võistkonna mängijad üksteise suunas krõbedaid sõnu, punktipäästjat Sappineni tuli sealjuures Paide treenerite pingi juurest eemalegi tõmmata.

"Ma ei taha praegu mitte midagi öelda. Tahaks öelda väga palju, aga see ei ole kõige targem," vastas mängu parimaks valitud Sappinen reporter Aet Süvari samateemalisele küsimusele. "Domineerisime Paidet kõik 90 minutit, tegime kõik hästi. Viimasel kolmandikul ei õnnestunud olla nii efektiivsed kui vaja," lisas ta.

Flora peatreeneri Konstantin Vassiljevi sõnul oli tegemist huvitava mänguga. "0:1 ei vastanud mängupildile, aga me ei suutnud oma võimalusi ära lüüa. Uskusime lõpuni, leidsime selle värava. Oli variant ka võita, oli variant ka kaotada. Väärikas mäng mõlema poolt. Mängupilt oli okei, mehed andsid endast maksimumi. Tahaks rohkem saada, aga päeva lõpus peaksime rahul olema."

Flora on 34 mänguga kogunud 76 punkti ja edestab õhtul oma 34. vooru kohtumise pidavat tiitlikaitsjat Levadiat nelja punktiga. Paidel on neljandana 66 punkti ja jääb omakorda Nõmme Kaljust maha nelja punktiga.

"Võib-olla see neljas koht ongi meie koht, kui me ei suuda mängu lõpuni keskenduda. See ei ole esimene kord, kui meile lõpus lüüakse. Väga valus, väga raske kommenteerida," tõdes Paide peatreener Vladimir Vassiljev. "Pingutasime lõpuni, energiat oli ka rünnakusse minna ja lõime värava, mis minu arust ei olnud suluseis. Pisiasjad: keskendumiseprotsent oli võib-olla halvem kui Levadia vastu."