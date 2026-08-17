Küprose meedia: Sappinen on liitumas sealse kõrgliigaklubiga

Küprose raadiojaam SuperSport kirjutab, et viimases mängus FC Flora koosseisust puudunud Rauno Sappinen on liitumas sealse kõrgliigaklubi Nikosia Olympiakosiga.

30-aastane Sappinen on sel hooajal Flora särgis A. Le Coq Premium liigas löönud 20 mänguga 9 väravat ja andnud 5 väravasöötu. Florast võib ründaja lahkuda ebatavalises madalseisus: viimati lõi ta lahtisest mängust värava 13. juuni kohtumises FCI Levadia vastu, mis kaotati 1:3 - pärast seda peetud kümnest mängust lõi ta vaid ühe penaltivärava, vahendab portaal Soccernet.ee.

Flora kaotas pühapäeval kodumurul FC Kuressaarele 2:3, mille järel sõnas klubi peatreeneri kohusetäitja Karl Mööl, et Sappinen sai lihtsalt puhkepäeva. "Ta on lihtsalt palju mänginud ja praegu jätsime ta välja. Teda võib veel vaja minna, aga vaatame, kuidas on," sõnas Mööl.

Lõppenud hooajal sai Olympiakos Küprose kõrgliigas 16 meeskonna seas 11. koha.