Sappinen: meeletu kergendus, viimased nädalad olid väga rasked

Jalgpalliklubi FC Flora kindlustas laupäeval klubi ajaloo 16. Eesti meistritiitli, kui alistas Pärnu Vapruse Premium liiga viimases voorus 3:0 ja edestas hooaja lõpuks FCI Levadiat kolme punktiga.

Flora läks Pärnus juhtima 12. minutil, kui täpne oli Sergei Zenjov. Veerand tundi hiljem kanti Siim Aeru nimele omavärav ning lõppskoori vormistas 76. minutil Nikita Mihhailov.

"Kindlasti oli see esimene värav vaja ära lüüa, et poleks pinget peal ja saaks mängu rahulikumalt võtta," rääkis ERR-ile tiitlivõidu järel Zenjov. "Siis tuli teine kiiresti ja rahustas veelgi rohkem. Mõnus on võita, kui keegi sinusse ei usu. See ei häirinud - uus meeskond, uus treener, mõned mõtlevad, et me ei saa hakkama, aga peame ise oma mänguga tõestama, et suudame seda."

"Ütleme nii, et oli päris pikk nädal ja sai kõvasti praadida!" tõdes oma üheksanda meistritiitli võitnud Flora kapten Rauno Alliku. "Mul on hea meel, et olime kohe algusest peale valmis, lõime oma väravad ära ja läks kohe lihtsamaks. Meie noored olid väga tublid, ma olen nende üle väga uhke. Nad olid näljased, oli näha, et nad arenesid aastaga palju."

"Tunne on fantastiline!" kinnitas 21 tabamusega Premium liiga hooaja parima väravakütina lõpetanud Rauno Sappinen. "Meeletu kergendus, me ei näidanud seda välja, aga need viimased nädalad olid meile vaimselt väga-väga rasked."

Toimetaja: Anders Nõmm

