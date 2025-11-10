X!

Ojassaar: Vassiljevi treeneriainest märgati juba 15 aastat tagasi

Premium liiga
Konstantin Vassiljev
Konstantin Vassiljev Autor/allikas: Katariina Peetson / jalgpall.ee
Premium liiga

Jalgpalliportaali Soccernet.ee peatoimetaja Raul Ojassaar rääkis Vikerraadio spordisaates "Spordipühapäev", et oma debüüthooajal FC Flora 16. Eesti meistritiitlini juhendanud Konstantin Vassiljevi potentsiaal treenerina ilmnes juba aastaid tagasi.

36-mängulise hooaja kokkuvõttes kogus Flora 82 punkti. Hõbedaga leppima pidanud tiitlikaitsja Tallinna FCI Levadia jäi Florale alla kolme punktiga. Aasta aega tagasi oli Levadia saagiks Eesti meistriliigas 87 punkti. Pronksiduelli kasutas enda kasuks juba enne viimast vooru Nõmme Kalju. Kalju sai kokku 74 ning neljandaks jäänud Paide Linnameeskond 70 punkti. Florat juhtis peatreenerina Konstantin Vassiljev, kes lõpetas oma tegevmängija karjääri alles eelmise hooajaga.

Kui palju tuleks siis Flora edukas hooajas esile tõsta 41-aastase peatreeneri Konstantin Vassiljevi panust? "Spordipühapäev" uuris seda jalgpalliportaali Soccernet.ee peatoimetajalt Raul Ojassaarelt.

"Mõned treenerid, nagu Tarmo Rüütli, on öelnud, et "minu töö on siin hoolitseda selle eest, et ma midagi ära ei rikuks". Vassiljev on peatreenerina noor ja roheline, aga teisest küljest on ta mängijana kogenud igasuguseid treenereid ja keskkondi. Sellest, et tal on treeneriainest, mäletan esimesi jutte juba 15 aasta tagusest ajast tagasi," meenutas Ojassaar Vikerraadioga rääkides. "Koondisemängude järel oli ajakirjanikel lihtne võtta Vassiljev intervjueeritavaks, sest ta oskas mängu väga hästi sõnadesse panna, lahti mõtestada, olgugi, et eesti keel ei ole tema emakeel."

"See, et ta on treenerina edukas, ei ole minu jaoks üllatus, aga samas me ei ole väga palju näinud treenereid, kes riputavad putsad varna ja on siis kohe treenerina edukad," jätkas Ojassaar. "Martin Reim tegi seda, aga see oli ka juba 15 aastat tagasi. Väga suurt rolli mängivad ka Flora kogenud mängijad riietusruumis - Sergei Zenjov, Rauno Alliku, Rauno Sappinen, kes oskavad ja suudavad riietusruumi niimoodi manageerida, et Vassiljev ei pidanudki seda hooaja jooksul tegema."

"Kui vaadata minu isiklikku ennustust, panin Kalju neljandaks ehk neist neljast tippklubist kõige nõrgemaks. Lõpuks olid nad väga korralikult mängus sees, aga eelkõige Levadia ja Paide on need meeskonnad, kes minu silmis ei mänginud oma taset välja," sõnas Soccerneti peatoimetaja. "Levadia koosseis jäi meistritiitli järel stabiilseks, üksikud lahkujad. Mis seal salata, ka treeneripingil Curro Torres ei suutnud sellest meeskonnast maksimumi välja pigistada. Paberil tundus eelmisel hooajal, et Levadia on väga suur soosik, aga nibin-nabin suutsid viimase mänguni tiitliheitluses püsida. Ka Paide ootused olid suuremad, lõpuks tuli alles neljas koht. Ühest küljest on see läbikukkumine, aga teisest küljest pole nad kunagi varem jäänud võitjale nii väikese vahega alla."

Narva Trans teenis liigas viienda, Pärnu Vaprus kuuenda ja selleks hooajaks taas kõrgliigasse tõusnud Harju Laagri tubli seitsmenda koha. Tartu Tammeka möödus viimase vooruga FC Kuressaarest – Saaremaa klubil tuleb oma kohta kaitsta nüüd üleminekumängudel.

Märgiline on aga, et kaks aastat tagasi Eesti kõrgliigas pronksmedali võitnud Tallinna Kalevil tuleb nüüd tippseltskonnaga hüvasti jätta. A Le Coq Premium liiga viimane ehk kümnes koht oli kokkuvõttes päris kindel – Kalev sai kokku 17 punkti, üheksas meeskond Kuressaare 11 punkti rohkem.

Mida fakt, et kahe aasta tagune pronksmedalist liigas viimaseks jääb, väiksemate klubide võimalustest ja jalgealusest kõneleb? Oma mõtteid jagab kümmekond aastat Premium liiga juhina töötanud Veiko Soo, kes selle hooaja teisest poolest on tagasi oma varasemas tööandjas Tartu Tammekas, kus täidab ürituste ja koostöösuhete juhi rolli.

"Kõik püüdlevad stabiilsuse poole, aga seda tagada on väga keeruline," tõdes Soo. "Kalev on hea näide sellest, mis iseloomustab liiga viimast kahe-kolme aastat: alumise otsa vahed on pigem väikesed ja see sõltub paljudest asjaoludest. Tammeka oli eelmisel aastal pigem kindlalt viies, seekord sama meeskonna ja treeneriga kaheksas. Päevad pole vennad, marginaalid on väga väikesed."

Viimastest hooaegadest toob Soo eristujana välja Pärnu Vapruse. "Neli aastat tagasi oli nende kõrgliigateekond vaevaline, nüüd on neil tugevad oma kasvandikud. Teine pool on ka klubiline, kogukonna pool. kuidas nad on uskunud, soovinud ja panustanud anda Pärnule lisaväärtust oma klubi - see on väga vinge, kõik peaks sinnapoole püüdlema," ütles Soo.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga uudised

13:41

Ojassaar: Vassiljevi treeneriainest märgati juba 15 aastat tagasi

08.11

Flora sai otsustavas mängus kindla võidu ja tuli Eesti meistriks

08.11

VIDEO | Levadia päästis Laagris punkti kuuenda lisaminuti väravaga

08.11

Sappinen: meeletu kergendus, viimased nädalad olid väga rasked

08.11

VIDEO | Kolm väravat tagasid Florale otsustavas voorus tiitli

08.11

Debüüthooajal Flora meistriks viinud Vassiljev: jaanuaris olime teadmatuses

07.11

EJL-i logistiline väljakutse: kas Flora või Levadia rohelised lindid?

07.11

Hunt otsustavast päevast Premium liigas: närvide mängu on mitmel tasandil

04.11

Tänavu läbimurde teinud Eerme pikendas Harjuga lepingut

04.11

Premium liiga kuu parimad tulevad Florast ja Kaljust

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

13:41

Ojassaar: Vassiljevi treeneriainest märgati juba 15 aastat tagasi

13:14

Hokiliigas said võidu PSK ja Viru Sputnik

12:57

Tugevalt alustanud Tartu alistas Balti liigas Võru, liidrina jätkab Pärnu Uuendatud

12:56

Käit ja Paskotši jäävad koondisemängudest eemale

12:29

Eesti kurlingunaiskond sai MK-etapil kolmanda koha

11:40

Käsipallikoondis koguneb esmakordselt uue peatreeneri käe all

11:20

VIDEO | Kui heas vormis on Eesti spordiajakirjanikud?

10:33

Vaher liitub Toyota noorteprogrammiga, Solberg saab WRC-s võimaluse

10:04

Suri nii mängija kui treenerina korvpalli kuulsuste halli valitud Wilkens

09:16

Suvine NBA finalist on kümnest mängust kaotanud üheksa

08:38

Viljandi treener kaotusest Põlvale: ma ei saa mängijaid enam aidata

08:05

Rosenthal: kui klubihooajale mõelda, oleks võinud EM-i vahele jätta

07:21

Konkurentsiamet ei algatanud Pohlaku pakutud kokkuleppe kohta väärteomenetlust

00:07

Real kaotas jälle Rayole punkte, Barcelona kasutas võimaluse ära

09.11

Kallas: TV 10 medalid võiks utsitada kaugemaid maakondi pisikut üles leidma

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo