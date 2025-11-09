Tugevalt alustanud Tartu alistas Balti liigas Võru, liidrina jätkab Pärnu
Elme Messer meeste võrkpalli Balti liigas toimus pühapäeval kaks kohtumist, kust väljusid võitjatena Tartu Bigbank ja Pärnu Võrkpalliklubi.
Tartu Bigbank võõrustas võõrustas Lõuna-Eesti rivaali Võru Barrust ja kontrollis kaht esimest geimi täielikult. Seejärel leidis oma mängu ka Barrus, ent kokkuvõttes jäi siiski 3:1 (25:20, 25:17, 22:25, 27:25) peale Tartu meeskond, kirjutab volley.ee.
Bigbanki resultatiivseim oli 23 punktiga (+13) Martti Juhkami, kes lõi 5 serviässa. 14 silma (+5) lisas Jack Williams, 13 (+4) Stefan Kaibald ning 12 (+7) Rico Wardlow. Tartu meeskonna vastuvõtt ja rünnak olid mõlemad 49%, blokipunkte saadi 10 ning servipunkte 14.
Barruse poolel kogus Renato Santos 22 punkti (+12), 9 punkti (+1) panustas Robin Kahu, 8 (+5) Mattias Rahuoja ning 7 (+2) Henri Treial. Mängu pidi pühapäeval pooleli jätma sõrme vigastanud Kyle Wilson.
Liigatabelis on Bigbank 12 punktiga kolmas ja Barrus 6 punktiga kuues.
Teises pühapäevasse mängus sai Pärnu VK 3:1 (25:16, 19:25, 25:20, 25:21) jagu Robežsardze/RSU-st ning jätkab liidrikohal 16 punktiga. RSU on 9 punktiga viies.
Pärnu rünnakuid vedas 21 punkti (+13) toonud Tristan Täht, Daniel Alejandro Pita panustas 15 (+3) punktiga ning Kristo-Joosep Peterson ja Sten Perillus lisasid kumbki 7 silma (+5 ja +6). Pärnu vastuvõtt oli 33% ja rünnak 38%, blokk saadi vastasele ette koguni 18 korral. Servil löödi 6 ässa ja eksiti 19 pallingul.
Läti klubi resultatiivseim oli 19 punktiga (-2) Janis Teikmanis. Lätlaste vastuvõtt oli 49% ja rünnak 35%, blokist saadi 4 ja servilt 3 punkti (13 viga).
Järgmised mängud peetakse 15. ja 16. novembril.
Toimetaja: Anders Nõmm