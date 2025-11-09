Tugevalt alustanud Tartu alistas Balti liigas Võru, liidrina jätkab Pärnu

Tartu Bigbank võõrustas võõrustas Lõuna-Eesti rivaali Võru Barrust ja kontrollis kaht esimest geimi täielikult. Seejärel leidis oma mängu ka Barrus, ent kokkuvõttes jäi siiski 3:1 (25:20, 25:17, 22:25, 27:25) peale Tartu meeskond, kirjutab volley.ee.

Bigbanki resultatiivseim oli 23 punktiga (+13) Martti Juhkami, kes lõi 5 serviässa. 14 silma (+5) lisas Jack Williams, 13 (+4) Stefan Kaibald ning 12 (+7) Rico Wardlow. Tartu meeskonna vastuvõtt ja rünnak olid mõlemad 49%, blokipunkte saadi 10 ning servipunkte 14.

Barruse poolel kogus Renato Santos 22 punkti (+12), 9 punkti (+1) panustas Robin Kahu, 8 (+5) Mattias Rahuoja ning 7 (+2) Henri Treial. Mängu pidi pühapäeval pooleli jätma sõrme vigastanud Kyle Wilson.

Liigatabelis on Bigbank 12 punktiga kolmas ja Barrus 6 punktiga kuues.

Teises pühapäevasse mängus sai Pärnu VK 3:1 (25:16, 19:25, 25:20, 25:21) jagu Robežsardze/RSU-st ning jätkab liidrikohal 16 punktiga. RSU on 9 punktiga viies.

Pärnu rünnakuid vedas 21 punkti (+13) toonud Tristan Täht, Daniel Alejandro Pita panustas 15 (+3) punktiga ning Kristo-Joosep Peterson ja Sten Perillus lisasid kumbki 7 silma (+5 ja +6). Pärnu vastuvõtt oli 33% ja rünnak 38%, blokk saadi vastasele ette koguni 18 korral. Servil löödi 6 ässa ja eksiti 19 pallingul.

Läti klubi resultatiivseim oli 19 punktiga (-2) Janis Teikmanis. Lätlaste vastuvõtt oli 49% ja rünnak 35%, blokist saadi 4 ja servilt 3 punkti (13 viga).

Järgmised mängud peetakse 15. ja 16. novembril.